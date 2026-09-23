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2 డీఏల విడుదలకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్.. నెలాఖరు నాటికి పీఆర్సీ నివేదిక!

రెండు డీఏలు ఇచ్చేందుకు తెలంగాణ సర్కార్ అంగీకరించింది. ఈ విషయాన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు చెప్పాయి. అంతేకాదు పీఆర్‌సీ నివేదిక కూడా ఈ నెల ఆఖరు వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Updated on: Sep 23, 2026, 17:54:15 IST
By Anand Sai
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పెండింగ్‌లో ఉన్న కరువు భత్యం (DA) విడుదల, వేతన సవరణ (PRC) నివేదికపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఊరట లభించింది. రాష్ట్రంలో ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం దిశగా అడుగులు వేస్తూ, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు సచివాలయంలో ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో కీలక భేటీ నిర్వహించారు. ఈ చర్చల అనంతరం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రెండు డీఏలను మంజూరు చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా అంగీకరించినట్లు ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు స్పష్టం చేశారు.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం
తెలంగాణ ప్రభుత్వం

క్యాబినెట్ స్థాయి మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లపై సానుకూలంగా స్పందించిన ప్రభుత్వం రెండు డీఏల ప్రకటనకు ఆమోదం తెలిపింది. మొదటి డీఏ 3.46 శాతం చొప్పున విడుదల చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఆమోదముద్ర వేసింది.

రెండో డీఏ 2.74 శాతం చొప్పున ఇచ్చేందుకు అంగీకరించింది. ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు మొత్తం మూడు డీఏలను వెంటనే విడుదల చేయాలని కోరినప్పటికీ, ప్రభుత్వం రెండు డీఏలకు తక్షణ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. మిగిలిన మూడో డీఏను రాబోయే 3 నుండి 4 నెలల వ్యవధిలో విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ లభించింది.

వేతన సవరణ కమిషన్(Pay Revision Commission) నివేదిక సమర్పణపై కూడా ఈ సమావేశంలో స్పష్టత వచ్చింది. పీఆర్సీ ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుందని, ఈ నెలాఖరు నాటికి కమిషన్ తన సమగ్ర నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందజేసే అవకాశం ఉందని సీఎస్ సంజయ్ జాజు తెలిపారని ఉద్యోగ సంఘాలు పేర్కొన్నాయి. పీఆర్సీ రిపోర్టు చేతికి అందగానే దాని ఆధారంగా ఉద్యోగుల జీతభత్యాల పెంపుపై తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది.

కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (CPS)ను రద్దు చేసి, పాత పెన్షన్ విధానం (OPS) పునరుద్ధరణ అంశంపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన కార్యాచరణను ప్రకటించింది. ఓపీఎస్ అమలుకు ఉన్న అవకాశాలను, ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమలవుతున్న విధానాలను సమగ్రంగా పరిశీలించడానికి ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులతో కూడిన ప్రత్యేక ఉమ్మడి కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ కమిటీ వివిధ రాష్ట్రాల్లో క్షేత్రస్థాయి అధ్యయనం జరిపి ప్రభుత్వానికి నివేదికను అందిస్తుంది.

భేటీ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు ప్రభుత్వ తీరుపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. గతంలో ప్రతి నెలా ఒకటో తారీఖున జీతాలు పొందడానికి ఎన్నో ఆందోళనలు, పోరాటాలు చేయాల్సి వచ్చిందని, అయితే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి ప్రతి నెల 1వ తేదీనే సక్రమంగా జీతాలు చెల్లిస్తోందని గుర్తుచేశారు. ఉద్యోగులకు ఎదురవుతున్న ప్రతి సమస్యను ప్రాధాన్యత క్రమంలో పరిష్కరిస్తున్నందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, సీఎస్ సంజయ్ జాజుకి ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Telangana/2 డీఏల విడుదలకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్.. నెలాఖరు నాటికి పీఆర్సీ నివేదిక!
Home/Telangana/2 డీఏల విడుదలకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్.. నెలాఖరు నాటికి పీఆర్సీ నివేదిక!
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