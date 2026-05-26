TG Gurukul CET 2026 : తెలంగాణ గురుకుల ప్రవేశాల అప్డేట్ - రిపోర్టింగ్ తేదీ, సమర్పించాల్సిన పత్రాలివే
TG Gurukul CET 2026 Admission Updates : తెలంగాణ గురుకుల విద్యాలయాల్లో (TGCET-2026) ప్రవేశాల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇటీవలనే రెండో విడత ఫలితాలు కూడా విడుదలయ్యాయి. ఎంపికైన విద్యార్థులు అడ్మిషన్ల సమయంలో ముఖ్యమైన ధ్రువపత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
TG Gurukul CET 2026 Admissions : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న సాంఘిక సంక్షేమ, గిరిజన సంక్షేమ, వెనుకబడిన తరగతుల (బీసీ) సంక్షేమ, సాధారణ గురుకుల విద్యాలయాల (TGSWREIS, TGTWREIS, MJPTBCWREIS, TREIS) లో ప్రవేశాలు జరుగుతున్నాయి. 5వ తరగతితో పాటు ఇతర తరగతుల బ్యాక్లాగ్ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే TGCET-2026 మొదటి విడత ప్రవేశాలు పూర్తి కాగా… ఇటీవలనే రెండో విడత సీట్లను కూడా కేటాయించారు. ప్రవేశ పరీక్ష మెరిట్, రిజర్వేషన్లు, అభ్యర్థులు ఎంచుకున్న ప్రాధాన్యతల (ఆప్షన్స్) ఆధారంగా విద్యార్థులకు తాత్కాలికంగా సీట్లను కేటాయించారు. సీట్లు పొందిన విద్యార్థులంతా కూడా ఆయా స్కూళ్లకు వెళ్లి రిపోర్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ప్రవేశ పరీక్షలో కేవలం సీటు సాధించినంత మాత్రాన అడ్మిషన్ ఖరారు కాదని… ఎంపికైన అభ్యర్థులు నిర్ణీత గడువులోగా తమ ఒరిజినల్ ధృవీకరణ పత్రాలను సమర్పించి వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఒకవేళ సమర్పించిన పత్రాల్లో తప్పుడు సమాచారం ఉన్నట్లు తేలితే సదరు విద్యార్థి అడ్మిషన్ తక్షణమే రద్దవుతుంది.
సమర్పించాల్సిన పత్రాలు:
గురుకుల పాఠశాలల్లో ప్రవేశాల నిర్ధారణ కోసం తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు కింది ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లను, వాటి జిరాక్స్ కాపీలను సిద్ధం చేసుకొని సంబంధిత ప్రిన్సిపాల్కు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- పుట్టిన తేదీ ధృవీకరణ పత్రం: ప్రభుత్వం నుంచి జారీ అయ్యే అధికారిక బర్త్ సర్టిఫికెట్ నకలును సమర్పించాలి.
- గత తరగతి బోనఫైడ్ సర్టిఫికెట్ : విద్యార్థి 2025-26 విద్యాసంవత్సరంలో పూర్తి కాలం చదివినట్లుగా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు జారీ చేసిన బోనఫైడ్ లేదా స్టడీ సర్టిఫికెట్.
- ఆధార్ కార్డు (Aadhaar Card): విద్యార్థి ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి.
- కుల ధృవీకరణ పత్రం (: ఎస్సీ (SC), ఎస్టీ (ST), బీసీ (BC), మైనార్టీ (Minority) మరియు ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS) కేటగిరీల కింద సీటు పొందిన అభ్యర్థులు ప్రభుత్వం నుంచి పొందిన తాజా కుల ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- తల్లిదండ్రుల ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం : నిబంధనల ప్రకారం గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి వార్షిక ఆదాయం రూ. 1,50,000 లోపు, పట్టణ ప్రాంతాల వారికి రూ. 2,000,000 లోపు ఉన్నట్లుగా తాజా ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ అందించాలి.
- వైద్య ఆరోగ్య ధృవీకరణ పత్రం (Medical Fitness Certificate): విద్యార్థి హాస్టల్ వసతితో కూడిన చదువుకు పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు అర్హత గల వైద్యుడి నుంచి పొందిన ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్.
- దివ్యాంగుల ధృవీకరణ పత్రం : శారీరక వికలాంగుల (PHC) కోటా కింద ప్రవేశం పొందిన అభ్యర్థులు 40 శాతం కంటే తక్కువ కాకుండా జిల్లా చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ సంతకం చేసిన సదరమ్ లేదా మెడికల్ సర్టిఫికెట్ సమర్పించాలి.
- టీసీ : పైన పేర్కొన్న అన్ని ధృవీకరణ పత్రాల వెరిఫికేషన్ విజయవంతంగా పూర్తయి…. సంబంధిత సొసైటీ ద్వారా సీటు ఖరారైనట్లు నిర్ధారణ పత్రం అందిన తర్వాత మాత్రమే పాత పాఠశాల నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్ (TC) తీసుకొని గురుకులంలో సమర్పించాలి.
విద్యార్థి చదువుకున్న పాత జిల్లా ఆధారంగానే స్థానికతను (Nativity) నిర్ణయిస్తారు. అడ్మిషన్ల వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ అంతా కంప్యూటరైజ్డ్ విధానంలో అత్యంత పారదర్శకంగా సాగుతుంది. ప్రత్యేక కేటగిరీల (అనాథలు, ఆర్మీ ఉద్యోగుల పిల్లలు, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల గిరిజనులు) కింద సీట్లు పొందిన వారు ఆయా విభాగాలకు చెందిన అధికారిక ఆధారాలను కూడా చూపించాల్సి ఉంటుంది. రెండో విడత ప్రవేశాల ప్రక్రియ జూన్ 2, 2026లోపు ముగుస్తుందని కన్వీనర్ కార్యాలయం వెల్లడించింది. నిర్ణీత గడువు ముగిసిన తర్వాత వచ్చే వారికి అడ్మిషన్ పొందే అవకాశం ఉండదని స్పష్టం చేసింది.
TG Gurukul CET 2026 ఫలితాలను ఇలా చెక్ చేసుకోండి:
- ముందుగా https://tgcet.cgg.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
- హోం పేజీలోని 5వ తరగతి రెండో విడత, బ్యాక్ లాగ్ వెకెన్సీ రిజల్ట్స్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
- హాల్ టికెట్ నెంబర్ లేదా మొబైల్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- సబ్మిట్ చేస్తే మీ స్కోర్, ర్యాంక్ కార్డు డిస్ ప్లే అవుతుంది. మీ సీటు ఖరారు వివరాలు కూడా ఇందులో ఉంటాయి.
- ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా ర్యాంక్ కార్డు కాపీని పొందొచ్చు
- అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో ర్యాంక్ కార్డు చాలా కీలకం. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి.
