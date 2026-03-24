    TGCET 2026 Results : గురుకుల ప్రవేశ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల.. ఇలా చెక్ చేయండి

    TGCET 2026 Results Out : TGCET 2026 ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. 5వ తరగతి గురుకులం ప్రవేశ స్కోర్లు, ర్యాంక్ కార్డ్, మెరిట్ జాబితా, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ వివరాలు, ఎంపిక ప్రక్రియ గురించి ఇక్కడ చదవండి.

    Updated on: Mar 24, 2026 5:04 PM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సంక్షేమ గురుకులాల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. తెలంగాణవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ గురుకుల పాఠశాలల్లో 5వ తరగతిలో ప్రవేశాల కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఫిబ్రవరి నెలలో ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ జరగ్గా.. తాజాగా ఫలితాలు ప్రకటించారు. టీజీసీఈటీ 2026 ఫలితాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో చూసుకోవచ్చు.

    తెలంగాణ గురుకులాల ఫలితాలు విడుదల
    హైదరాబాద్‌లోని వెల్ఫేర్ భవన్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ స్కోర్‌కార్డులను విడుదల చేశారు. లాంఛనంగా విడుదల చేసిన అనంతరం, అభ్యర్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ ర్యాంక్ కార్డులను డౌన్‌లోడ్ చేసుకునేందుకు వీలుగా అధికారిక పోర్టల్‌లలో ఫలితాలు యాక్టివేట్ అయ్యాయి. విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లను సందర్శించడం ద్వారా తమ ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు.

    • అధికారిక tgcet.cgg.gov.in సైట్‌కు వెళ్లండి.
    • TGCET 2026 Class 5 Results అని లింక్‌ను కనుగొని క్లిక్ చేయండి.
    • హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీతో సహా అవసరమైన లాగిన్ వివరాలను నమోదు చేయండి.
    • PDFను సేవ్ చేసి, భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ప్రింటవుట్ తీసుకోండి.

    ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి TGCET ఫలితాలు 2026 చూడండి

    ఎంపిక ప్రక్రియ

    సాంఘిక సంక్షేమం, గిరిజన సంక్షేమం, బీసీ సంక్షేమ గురుకులాలతో సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక గురుకులాలలో ప్రవేశానికి ఈ ప్రవేశ పరీక్ష ఒక మార్గంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫలితాలు అభ్యర్థి సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ఉన్నప్పటికీ.. తుది ప్రవేశం అనేక షరతులకు లోబడి ఉంటుంది.

    ప్రవేశ పరీక్షలో అభ్యర్థి పొందిన ర్యాంకు, దరఖాస్తు ప్రక్రియలో ఎంచుకున్న పాఠశాల ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా సీట్లు కేటాయిస్తారు.

    ప్రవేశాలు ఆయా సొసైటీలు (ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, ఈడబ్ల్యూఎస్) నిర్దేశించిన రిజర్వేషన్ నిబంధనలకు కచ్చితంగా కట్టుబడి ఉంటాయి.

    ప్రవేశ పరీక్షలో ఎంపిక తాత్కాలికమైనదని అభ్యర్థులకు తెలుసుకోవాలి. భౌతికంగా పత్రాల ధృవీకరణ పూర్తయ్యే వరకు తుది ప్రవేశానికి హామీ ఇవ్వదు.

    తాత్కాలికంగా ఎంపికైన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పత్రాల ధృవీకరణ ప్రక్రియకు సిద్ధం కావాలి. అసలు పత్రాలను సమర్పించి, ధృవీకరించిన తర్వాతే ప్రవేశాలు ఖరారు చేస్తారు.

    అవసరమైన పత్రాలు

    • జనన ధృవీకరణ పత్రం : వయస్సు నిర్ధారణకు అర్హత గల అధికారిక సంస్థతో జారీ చేస్తారు.
    • బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్
    • అభ్యర్థి ఆధార్ కాపీ (ఆధార్ చట్టం, 2016 ప్రకారం, ప్రవేశ ప్రయోజనాల కోసం).
    • వైద్య ధృవీకరణ పత్రం పిల్లల ఆరోగ్య స్థితిని నిర్ధారించడం కోసం కావాలి.
    • కేటగిరీ సర్టిఫికేట్లు వర్తిస్తే ఎస్సీ/ఎస్టీ/బీసీ/మైనారిటీ/ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉండాలి.
    • వైకల్య ధృవీకరణ పత్రం కింద ప్రయోజనాలను క్లెయిమ్ చేస్తున్నట్లయితే సర్టిఫికేట్ ఉండాలి.

    గమనిక: పత్రాల పరిశీలన పూర్తయి, సంబంధిత రెసిడెన్షియల్ సొసైటీ ద్వారా ప్రవేశం ధృవీకరించేదాకా తల్లిదండ్రులు ప్రస్తుత పాఠశాల నుండి బదిలీ ధృవపత్రం(TC) కోసం దరఖాస్తు చేయకూడదు. సంబంధిత పాఠశాలల ప్రిన్సిపాల్‌లు కూడా ఎంపికైన అభ్యర్థులను వారి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ల ద్వారా సంప్రదిస్తారు. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన మొత్తం ప్రవేశ ప్రక్రియ 2026 ఆగస్టు 31 నాటికి ముగియనుంది.

    News/Telangana/TGCET 2026 Results : గురుకుల ప్రవేశ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల.. ఇలా చెక్ చేయండి
