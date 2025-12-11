Edit Profile
    TG TET 2025 : తెలంగాణ టెట్ అభ్యర్థులకు అప్డేట్ - ఈనెల 27న హాల్ టికెట్లు విడుదల..!

    తెలంగాణ టెట్ - 2026 హాల్ టికెట్లపై అప్డేట్ వచ్చింది. డిసెంబర్ 27వ తేదీన హాల్ టికెట్లు విడదలవుతాయి. https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. జనవరి 3వ తేదీ నుంచి పరీక్షలు జరుగుతాయి. 

    Published on: Dec 11, 2025 3:44 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    టీజీ టెట్ - 2026 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈసారి గతంతో పోల్చితే భారీగా దరఖాస్తులు వచ్చాయి. పేపర్‌1, 2, కలిపి మొత్తం 2,37,754 దరఖాస్తులు అందాయి. ఇందులో 71,670 మంది ఇన్‌ సర్వీస్‌ ఉపాధ్యాయులున్నారు.

    తెలంగాణ టెట్ హాల్ టికెట్లు 2026
    ఈనెల 27న హాల్ టికెట్లు విడుదల

    ఈనెల 27న హాల్ టికెట్లు విడుదల

    టీజీ టెట్ - 2026 పరీక్షకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు డిసెంబర్‌ 27 నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయి. https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ వెబ్ సైట్ నుంచి అభ్యర్థులు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    తెలంగాణ టెట్ - 2026 హాల్ టికెట్లు - ప్రాసెస్ ఇలా

    1. అభ్యర్థులు https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. హోం పేజీలో కనిపించే ‘ Hall Ticket Download’ ఆప్షన్ పై నొక్కాలి.
    3. జర్నల్ నెంబర్ తో పాటు పుట్టిన తేదీ వివరాలను ఎంట్రీ చేయాలి.
    4. సబ్మిట్ బటన్ పై నొక్కితే మీ హాల్ టికెట్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
    5. డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ పై నొక్కి హాల్ టికెట్ కాపీని పొందవచ్చు.
    6. పరీక్ష కేంద్రంలోకి వెళ్లాలంటే హాల్ టికెట్ తప్పనిసరి.

    ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడంటే..?

    వచ్చే ఏడాది జనవరి 3 నుంచి జనవరి 31 వరకు తెలంగాణ టెట్ పరీక్షలు జరుగుతాయి. టెట్ పరీక్షలో ఒక్కసారి అర్హత సాధిస్తే ఎన్నిసార్లు అయినా టెట్ రాయవచ్చు. ఎక్కువ స్కోర్ ఉన్న టెట్ పరీక్షనే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.

    తెలంగాణ టెట్ పరీక్షను మొత్తం 150 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. టెట్ ఎగ్జామ్ లో ఓసీ అభ్యర్థులు 60 శాతం మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఇక బీసీ అభ్యర్థులు 50 శాతం, ఎస్టీ, ఎస్సీ, పీహెచ్, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ 40 శాతం అర్హత మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.

