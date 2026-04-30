ఫీజు బకాయిల పేరుతో పరీక్షలకు అడ్డుకుంటే కాలేజీలపై సీరియస్ యాక్షన్!
Colleges Fee : ప్రభుత్వం నుండి రావలసిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల కారణంగా విద్యార్థులను పరీక్షలకు అడ్డుకుంటున్న కళాశాలలకు టీజీసీహెచ్ఈ గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేసింది. కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపింది.
ప్రభుత్వం నుండి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు అందలేదనే సాకుతో విద్యార్థులను పరీక్షలకు అనుమతించని కళాశాలలపై తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి (TGCHE) తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు విద్యా సంస్థలకు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అందలేదన్న నెపంతో కొన్ని విద్యా సంస్థలు విద్యార్థుల హాల్ టికెట్లను నిలిపివేస్తున్నట్లు వచ్చిన వార్తలపై మండలి తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి చర్యలు ఏమాత్రం అంగీకారం కాదని, ఇది నిబంధనలను ఉల్లంఘించడమేనని స్పష్టం చేసింది. ఏ ఒక్క విద్యార్థి కూడా ఫీజు బకాయిల కారణంతో పరీక్షలకు దూరం కాకూడదని, ఈ ఆదేశాలను ఉల్లంఘించే సంస్థలపై కఠినమైన క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది.
నిర్దేశిత అధికారులు లేదా విశ్వవిద్యాలయాల నుండి సరైన గుర్తింపు (Affiliation) లేకుండానే విద్యార్థులను చేర్చుకుంటున్న సంస్థల తీరుపై కూడా TGCHE స్పందించింది. అడ్మిషన్లు తీసుకునే ముందే ఆయా కళాశాలల గుర్తింపు స్థితిని సంబంధిత ప్రభుత్వ సంస్థలు లేదా యూనివర్సిటీల ద్వారా వెరిఫై చేసుకోవాలని విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు సూచించింది.
అనుమతి లేని సంస్థల్లో చేరితే అది పూర్తిగా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల రిస్క్ మాత్రమేనని ఉన్నత విద్యా మండలి స్పష్టం చేసింది. అక్కడి నుండి పొందే డిగ్రీలు లేదా సర్టిఫికెట్లు ఉన్నత చదువులకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు, స్కాలర్షిప్లకు లేదా ఇతర అధికారిక అవసరాలకు చెల్లుబాటు కావు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడిచే సంస్థలపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని పేర్కొంది. తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనలు, తప్పుడు వాగ్దానాలు చేసే విద్యా సంస్థల ఉచ్చులో పడవద్దని విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
