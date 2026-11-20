ఎస్సై అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. నవంబర్ 22న రాత పరీక్ష హాల్ టికెట్లు విడుదల
తెలంగాణలో ఎస్సై ప్రిలిమినరీ రాత పరీక్ష హాల్ టికెట్ల విడుదల తేదీని పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ప్రకటించింది. నవంబర్ 22వ తేదీ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని వెల్లడించింది.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్(SI) ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియకు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్న 275 ఎస్సై పోస్టుల భర్తీకి నిర్వహించనున్న ప్రిలిమినరీ రాత పరీక్షకు సంబంధించి తెలంగాణ స్టేట్ లెవల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (TGPRB) తాజాగా కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థుల కోసం హాల్ టికెట్ల విడుదల తేదీ, సమయం, పరీక్షా కేంద్రాల వివరాలను బోర్డు అధికారులు వెల్లడించారు.
లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువత ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, డౌన్లోడ్ ప్రక్రియ, అభ్యర్థులు పాటించాల్సిన ముఖ్య నిబంధనలు కింది విధంగా ఉన్నాయి.
పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, అభ్యర్థులు తమ హాల్ టికెట్లను ఆన్లైన్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నవంబర్ 22 ఉదయం 8 గంటల నుంచి హాల్ టికెట్లు వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. నవంబర్ 28 అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు.
అభ్యర్థులు బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ www.tgprb.inలోకి లాగిన్ అయి తమ హాల్ టికెట్లను పొందవచ్చు. చివరి నిమిషంలో సర్వర్ బిజీ ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున, అభ్యర్థులు ముందుగానే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
నవంబర్ 29న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎస్సై ప్రిలిమినరీ రాత పరీక్ష జరగనుంది. ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. మొత్తం 275 ఎస్సై ఉద్యోగాల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,60,712 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరందరి కోసం అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 335 పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కో పోస్టుకు సగటున 584 మందికి పైగా అభ్యర్థులు పోటీ పడుతుండటంతో ఈసారి పోటీ తీవ్రంగా ఉండనుంది.
హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం
ముందుగా అభ్యర్థులు తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ www.tgprb.in ను సందర్శించాలి.
హోమ్ పేజీలో కనిపించే Download SI Preliminary Written Test Hall Ticket లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
ఆ తర్వాత మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్, పాస్వర్డ్ (లేదా రిజిస్ట్రేషన్ ఐడీ, పుట్టిన తేదీ) వివరాలను ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
స్క్రీన్పై మీ హాల్ టికెట్ ప్రత్యక్షమవుతుంది. అందులో మీ పేరు, ఫోటో, సంతకం, పరీక్షా కేంద్రం చిరునామా సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి తనిఖీ చేసుకోవాలి.
అనంతరం హాల్ టికెట్ను పీడీఎఫ్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకుని, స్పష్టంగా కనిపించేలా ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
అభ్యర్థులకు సూచనలు
పరీక్ష ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. అభ్యర్థులు కనీసం గంట ముందే (ఉదయం 9 గంటల కల్లా) పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకోవాలి. గేట్లు మూసివేసిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనా లోపలికి అనుమతించరు. హాల్ టికెట్ ప్రింట్తో పాటు ఏదైనా ఒక ఒరిజినల్ ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు (ఆధార్ కార్డు, ఓటర్ ఐడీ, పాన్ కార్డు లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్) తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకెళ్లాలి.
పరీక్షా హాల్లోకి మొబైల్ ఫోన్లు, స్మార్ట్ వాచీలు, బ్లూటూత్ పరికరాలు, కాలిక్యులేటర్లు వంటి ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను అనుమతించరు. హాల్ టికెట్ వెనుక భాగంలో ఉండే సూచనలను అభ్యర్థులు క్షుణ్ణంగా చదువుకుని పరీక్షకు హాజరుకావాలని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More