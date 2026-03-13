TGRJC CET Notification 2026 : ఇంటర్ అడ్మిషన్లు - టీజీఆర్జేసీ సెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ముఖ్య తేదీలు
TGRJC CET Notification 2026 Updates : టీజీఆర్ జేసీ సెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మార్చి 16 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
తెలంగాణ గురుకుల విద్యాలయాల సంస్థ నుంచి ఇంటర్ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్(TGRJC CET) జారీ అయింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కళాశాలల్లో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. అర్హులైన విద్యార్థులు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ఈనెల 16 నుంచి దరఖాస్తులు
టీజీఆర్ జేసీ సెట్ ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అప్లికేషన్ ఫీజు కింద రూ. 200 చెల్లించాలి. ఏప్రిల్ 15వ తేదీతో దరఖాస్తుల గడువు ముగుస్తుంది. మే 3వ తేదీన ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు.
ఇంగ్లీషు మీడియంలో ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ గ్రూపులలో ప్రవేశం పొందాలనుకునే విద్యార్థుల కోసం ఈ ప్రవేశ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. సీటు పొందే విద్యార్థులకు హాస్టల్ సౌకర్యం ఉంటుంది.మార్చి 2026లో పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ప్రవేశ పరీక్షలో సాధించిన ప్రతిభ (మెరిట్)తో పాటు రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా విద్యార్థుల ఎంపిక జరుగుతుంది. అర్హత గల విద్యార్థులు వెబ్సైట్ http://tgrjc.cgg.gov.in/. ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇతర వివరాల కోసం వెబ్సైట్లోని ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్ను చూడొచ్చు. 040-24734899 ఫోన్ నంబర్ను సంప్రదించి… వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.