TG 10th Hall Tickets : టీజీ పదో తరగతి హాల్ టికెట్లు విడుదల.. డౌన్లోడ్ కోసం డైరెక్ట్ లింక్
TG 10th Class Hall Tickets Released : తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షల హాల్ టికెట్లు 2026 విడుదల అయ్యాయి. అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
తెలంగాణ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్(BSE) 10వ తరగతి విద్యార్థుల కోసం టీజీ ఎస్ఎస్సీ హాల్ టికెట్ 2026ను విడుదల చేసింది. విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉండేందుకు.. హాల్ టికెట్లను అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో పెట్టింది. సాంప్రదాయ డౌన్లోడ్ పద్ధతితో పాటు, వాట్సాప్ ద్వారా తల్లిదండ్రుల రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్లకు నేరుగా పంపిస్తుంది.
తెలంగాణలోని 2,676 కేంద్రాలలో 5.28 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు మార్చి 14 నుండి పదో తరగతి పరీక్షలు రాస్తున్నారు. పరీక్షలు ఏప్రిల్ 16 వరకు కొనసాగుతాయి. హాల్ టిక్కెట్లను ఇప్పటికే పంపించామని అధికారులు తెలిపారు. విద్యార్థులు, పాఠశాలలు తాజాగా అధికారిక వెబ్సైట్ www.bse.telangana.gov.in నుండి కూడా హాల్ టిక్కెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
వాట్సాప్ ద్వారా హాల్ టికెట్
వాట్సాప్ ద్వారా కూడా యాక్సెస్ ఉంది. విద్యార్థులు 8096958096కు 'హాయ్' అని సందేశం పంపాలి. తరువాత “SSC హాల్ టికెట్ మార్చి-2026” అని టెక్స్ట్ పంపాలి. తర్వాత వచ్చే లింక్ మీద క్లిక్ చేసి జిల్లా, మండలం, స్కూల్ పేరును ఎంచుకొని పేరు, పుట్టిన తేదీ నమోదు చేస్తే హాల్టికెట్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. వెళ్లి ప్రింట్ తీసుకోవాలి. పరీక్షా సమయంలో విద్యార్థులకు సహాయం చేయడానికి బోర్డు 24 గంటలూ పనిచేసే కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసింది. 040-23230942ను సంప్రదించవచ్చు.
హాల్ టికెట్ల పంపిణీని క్రమబద్ధీకరించడానికి తెలంగాణ సెకండరీ బోర్డు సాంకేతికతతో కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఫారమ్ సమర్పణ సమయంలో తల్లిదండ్రులు నమోదు చేసుకున్న వాట్సాప్ నంబర్లకు హాల్ టిక్కెట్లు పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో వస్తాయి. ప్రతి హాల్ టికెట్పై ఒక ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్ కోడ్ ముద్రించి ఉంటుంది. ఈ కోడ్ను స్మార్ట్ఫోన్తో స్కాన్ చేయడం వల్ల విద్యార్థులు తక్షణమే గూగుల్ మ్యాప్స్ ద్వారా కచ్చితమైన పరీక్షా కేంద్రాని వెళ్తారు. దూరం, ప్రయాణ సమయాన్ని అంచనా వేయడంలో సహాయపడుతుంది.
పదో తరగతి హాల్ టికెట్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి?
- అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి: bse.telangana.gov.in.
- హోమ్పేజీలో SSC హాల్ టికెట్ 2026 డౌన్లోడ్ అనే లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ విద్యార్థి వర్గాన్ని ఎంచుకోండి(రెగ్యులర్ / ప్రైవేట్ / OSSC / ఒకేషనల్).
- అవసరమైన వివరాలు నమోదు చేయండి.
- TG SSC 2026 హాల్ టికెట్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
- ఫైల్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింటవుట్ తీసుకోండి.
వివరాలు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి
విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్పై ముద్రించిన ప్రతి వివరాలను జాగ్రత్తగా ధృవీకరించుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. పరీక్ష హాలులోకి ప్రవేశించడానికి ఇది తప్పనిసరి పత్రం. విద్యార్థి పేరు, రోల్ నంబర్, తండ్రి మరియు తల్లి పేర్లు, పుట్టిన తేదీ, గుర్తింపు గుర్తులు, సబ్జెక్టుల వారీగా పరీక్ష షెడ్యూల్ (తేదీలు మరియు సమయాలు), పరీక్ష కేంద్రం పేరు, పూర్తి చిరునామా, స్థాన ధృవీకరణ కోసం క్యూఆర్ కోడ్ హాల్ టికెట్లో ఉండాలి. ఇందులో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే వెంటనే పాఠశాలలో తెలియజేయండి.
ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి TG SSC Hall Ticket 2026 డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.