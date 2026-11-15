TGSRTC Electric Bus : టీజీఎస్ఆర్టీసీ 250 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు.. కిలోమీటరుకు రూ. 20 ఆదా!
TGSRTC Electric Busses : టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల వైపు మళ్లుతోంది. సంస్థ నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో భాగంగా ఉప్పల్, మియాపూర్, కరీంనగర్లోని వర్క్షాప్లలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మారుస్తున్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ(TGSRTC) ప్రజా రవాణా రంగంలో కీలక ముందడుగు వేస్తోంది. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు సంస్థ నిర్వహణ వ్యయాన్ని భారీగా తగ్గించుకునే లక్ష్యంతో సుమారు 250 డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చే ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. సాంప్రదాయ డీజిల్ బస్సులతో పోలిస్తే ఈ మార్పు వల్ల ప్రతి కిలోమీటరుకు సుమారు రూ. 20 వరకు ఆదా అయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం సాధారణ డీజిల్ బస్సుల నిర్వహణకు కిలోమీటరుకు సుమారు రూ. 80 నుండి రూ. 85 వరకు ఖర్చవుతోంది. ఇందులో ఇంధనం, విడిభాగాలు, సాధారణ మెయింటెనెన్స్ వంటి వ్యయాలు కలిసి ఉంటాయి. డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చడం ద్వారా ఛార్జింగ్ ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్పులు, గేర్బాక్స్, ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ వంటి అనేక మెకానికల్ విడిభాగాల నిర్వహణ భారం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ప్రతి కిలోమీటరుకు దాదాపు రూ. 20 వరకు పొదుపు చేయవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. ఇది సంస్థకు దీర్ఘకాలంలో పెద్ద ఆర్థిక ఊరటనిస్తుంది.
ఈ 250 బస్సుల మార్పిడి ప్రక్రియను రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రధాన వర్క్షాప్లలో చేపట్టారు. ఉప్పల్ వర్క్షాప్లో అత్యధికంగా సుమారు 200 బస్సులను ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. మియాపూర్ వర్క్షాప్లో మరో 40 బస్సుల మార్పిడి పనులు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. కరీంనగర్ వర్క్షాప్లో 10 బస్సులను ఆధునీకరిస్తున్నారు.
కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కొనుగోలు చేయడానికి అయ్యే భారీ మూలధన వ్యయంతో పోలిస్తే.. ఇప్పటికే ఉన్న బస్సుల బాడీ, చట్రాన్ని వినియోగించుకుని ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రెయిన్గా మార్చడం ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాదని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇది వేగవంతమైన, ఆచరణీయమైన పరిష్కారమని రవాణా నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ఈ బస్సులలో అత్యాధునిక 300 kWh లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్లను అమర్చనున్నారు. ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే ఈ బస్సులు సుమారు 230 నుండి 250 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగలవు. బ్యాటరీల మన్నిక, జీవితకాలాన్ని పెంచేందుకు సాధారణంగా 80 శాతం వరకు మాత్రమే ఛార్జింగ్ చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తారు. అయినప్పటికీ 80 శాతం ఛార్జింగ్తోనే ఈ బస్సులు 230 నుండి 250 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీని అందిస్తాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. నగర అంతర్గత రూట్లు, సమీప ప్రాంతాల సర్వీసులకు ఈ రేంజ్ సరిపోతుందని, మధ్యలో అవసరమైనప్పుడు డిపోల వద్ద ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చని తెలుస్తోంది.
డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చడం వల్ల ఆర్థిక ప్రయోజనాలతో పాటు పర్యావరణానికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. కార్బన్ ఉద్గారాలు, శబ్ద కాలుష్యం తగ్గి నగరాలు, పట్టణాలలో గాలి నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది. ప్రయాణికులకు కుదుపులు లేని, ప్రశాంతమైన ప్రయాణ అనుభూతి లభిస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని బస్సులను దశలవారీగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చనుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More