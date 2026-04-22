TGSRTC : టీజీఎస్ఆర్టీసీ సమ్మె.. డిపోల్లోనే ఉండిపోయిన బస్సులు
TGSRTC : తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మె కొనసాగుతోంది. దాదాపు బస్సులు డిపోలకే పరిమితం అయ్యాయి. దీంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె నడుస్తోంది. మంగళవారం రాత్రి ఆర్టీసీ యూనియన్ల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (జేఏసీ) సభ్యులకు, యాజమాన్యానికి మధ్య చర్చలు విఫలమవడంతో, బుధవారం ఉదయం నుంచి టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. బుధవారం ఉదయం ఎల్బీ నగర్ క్రాస్రోడ్స్ వద్ద తిరుగుతున్న ఒక బస్సు కిటికీ అద్దాలను కార్మికులు పగలగొట్టారు.
జేఏసీ లేవనెత్తిన డిమాండ్లను పరిశీలించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాలుగు వారాల సమయం కోరినప్పటికీ సమ్మె అనివార్యమైంది. ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిశీలించడానికి ప్రభుత్వ రవాణా, రహదారులు మరియు భవనాల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి వికాస్ రాజ్ నేతృత్వంలో నలుగురు సభ్యుల కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసింది.
మంగళవారం రాత్రి 9.30 గంటల వరకు తెలంగాణ సచివాలయంలో కమిటీ జేఏసీ నాయకులతో చర్చలు జరిపింది. తమ డిమాండ్లను అమలు చేస్తామని కమిటీ నుంచి స్పష్టమైన హామీ లభించకపోవడంతో, జేఏసీ నాయకులు బుధవారం నుంచి సమ్మెను కొనసాగిస్తామని ప్రకటిస్తూ సమావేశం నుంచి బయటకు వచ్చారు. బస్సులు హైదరాబాద్, ఇతర జిల్లాల్లోని డిపోలలోనే ఉండిపోవడంతో ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానాలకు సౌకర్యవంతంగా చేరుకునేందుకు యాజమాన్యం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లపై చూస్తోంది.
ఇదిలా ఉండగా తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చే వరకు ఆందోళన కొనసాగుతుందని కార్మికులు నిరసనలు చేపట్టడంతో, శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి పలు డిపోల వద్ద పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. సమ్మె ప్రభావం వెంటనే స్పష్టంగా కనిపించింది. ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్లో ప్రభుత్వం రద్దీగా ఉండే మార్గాల్లో పరిమిత సంఖ్యలో అద్దె బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది. కానీ అవి తక్షణ డిమాండ్ను తీర్చడానికి సరిపోవడం లేదు. పలు జిల్లాల్లో ప్రయాణికులు తమ రోజువారీ ప్రయాణాలకు అంతరాయం కలిగిందని తెలిపారు. మంగళవారం రాత్రి ఎస్ఆర్హెచ్, డీసీ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ తర్వాత ఉప్పల్లోని క్రికెట్ అభిమానులు అర్ధరాత్రి రవాణా కోసం ఇబ్బంది పడ్డారు.
ఉద్యోగులు లేవనెత్తిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని టీజీఎస్ఆర్టీసీ వైస్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వై. నాగిరెడ్డి అన్నారు. వారి డిమాండ్లను పరిశీలించేందుకు ఐఏఎస్ అధికారులతో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. కొన్ని సమస్యలు ఆర్థికపరమైన సంక్లిష్టతలను కలిగి ఉన్నాయని, వాటికి సవివరమైన అంచనా అవసరమన్నారు. దీనికి సుమారు నాలుగు వారాలు పట్టవచ్చని ఎండీ అన్నారు. పరిష్కారాలను దశలవారీగా అమలు చేస్తామని తెలిపారు.
