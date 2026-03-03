TGPSC OTR : టీజీపీఎస్సీ ఓటీఆర్పై కీలక అప్డేట్.. మిగిలింది మరికొన్ని రోజులే
TGPSC OTR Update : టీజీపీఎస్సీ ఓటీఆర్ అప్డేషన్ కోసం మరికొన్ని రోజులే మిగిలింది. మార్చిలోనే ఈ ప్రక్రియ ముగుస్తుంది. మరోసారి అవకాశం ఉండదని టీజీపీఎస్సీ స్పష్టం చేసింది.
తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్(టీజీపీఎస్సీ) ఓటీఆర్ అప్డేట్ అవకాశాన్ని పొడిగించిన విషయం తెలిసిందే. నిజానికి ఫిబ్రవరి 25వ తేదీన ముగియాల్సి ఉంది. కానీ అభ్యర్థుల సౌలభ్యం కోసం మార్చి 25వ తేదీ వరకు పొడిగించింది. అయితే ఇదే చివరి అవకాశం అని స్పష్టం చేసింది. తాజాగా అభ్యర్థులకు ఈ విషయాన్ని గుర్తుచేస్తూ సర్వీస్ మెసేజ్లను పంపిస్తోంది టీజీపీఎస్సీ.
'అందరు అభ్యర్థులు జనవరి 17 నాటి వెబ్నోట్ ప్రకారం నిర్దేశించిన గడువు(25/03/2026)లోగా ఓటీఆర్ వివరాలను సరిచూసుకొని సరైన వివరాలను మాత్రమే నమోదు చేసుకోగలరు. సంబంధిత ధ్రువ పత్రాలను అప్లోడ్ చేయగలరు. తదుపరి ఎలాంటి అవకాశం ఉండదు. రానున్న రిక్రూట్మెంట్లలో ఇట్టి డేటాను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది.' అని టీజీపీఎస్సీ తాజాగా అభ్యర్థులకు సర్వీస్ మెసేజ్లు పంపింది.
ఇవీ చేయాలి
తప్పనిసరిగా కొత్త కలర్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, సంబంధిత సర్టిఫికెట్లను అప్లోడ్ చేయాలి. అదనపు విద్యార్హతలు, చిరునామా , ఈడబ్యూఎస్, నాన్-క్రీమీ లేయర్ , మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీలను మాత్రమే మార్చుకోవడానికి వీలుంటుంది. మిగిలిన వివరాలు మార్చడానికి వీలుండదని టీజీపీఎస్సీ పేర్కొంది. అభ్యర్థులు ఇచ్చే ఓటీఆర్ వివరాలనే భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ దరఖాస్తులకు ప్రాథమిక సమాచారంగా చూస్తారు.
తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి వచ్చే ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లకు అప్లై చేయాలనుకునే వారు తప్పనిసరిగా ఓటీఆర్ నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలు, ఫోటో, సంతకం వంటివి ఒక్కసారి మాత్రమే నమోదు చేసుకునే ప్రక్రియ. దీనివల్ల ప్రతిసారీ వివరాలు నింపాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్కు సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ప్రతి అభ్యర్థికి ఒకే ఓటీఆర్ ఉంటుంది. ఇది ఏ కారణం చేతనైనా అభ్యర్థి లేదా కమిషన్ రద్దు చేసే వరకు చెల్లుతుంది. అభ్యర్థి అదనపు అర్హతలు, కరస్పాండెన్స్ చిరునామా, కమ్యూనికేషన్ మార్పులు, ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టేటస్, కేటగిరీకి సంబంధించిన వివరాలను అప్లోడ్ చేయడం ద్వారా అతని/ఆమె డేటాను యాడ్ చేయవచ్చు, మెరుగుపరచవచ్చు అని కూడా కమిషన్ తెలిపింది.
ఎలా అప్డేట్ చేయాలి?
అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.tgpsc.gov.in సందర్శించండి.
TSPSC/OTR ID, జననం తేదీ ఉపయోగించి లాగిన్ చేయాలి.
Edit/Update ఓటీఆర్ సెక్షన్ వెళ్లండి. మీరు రిప్లేస్ చేసిన వ్యక్తిగత, విద్య, కేటగిరీ వివరాలను చెక్ చేయండి.
కొన్నీ మిస్ అయిన అర్హతలు లేదా తాజా సర్టిఫికేట్లను, కొత్త పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోతో జత చేయండి.
వివరాలను, డాక్యుమెంట్లను చెక్ చేసి, ఓటీఆర్ అప్డేట్ సబ్మిట్ చేయండి.