    మూడు వీక్లీ అంతర్-రాష్ట్ర ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను రెగ్యులరైజ్ చేసిన రైల్వే శాఖ!

    తిరుచ్చి మీదుగా నడిచే మూడు అంతర్-రాష్ట్ర వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను రైల్వే శాఖం రెగ్యులర్ చేసింది. ఈ మేరకు తాజాగా వివరాలు ప్రకటించింది.

    Published on: Mar 19, 2026 7:01 PM IST
    By Anand Sai
    తిరుచ్చి మీదుగా నడిచే మూడు అంతర్-రాష్ట్ర వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను రైల్వే యంత్రాంగం రెగ్యులర్ చేసింది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    • అవి: ఎర్నాకులం జంక్షన్-వేలాంకన్ని-ఎర్నాకులం జంక్షన్ ఎక్స్‌ప్రెస్
    • హైదరాబాద్-కన్యాకుమారి-హైదరాబాద్ ఎక్స్‌ప్రెస్
    • కాచిగూడ-ట్యుటికోరిన్-కాచిగూడ ఎక్స్‌ప్రెస్

    ఎర్నాకులం జంక్షన్-వేలాంకన్ని వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్ (16363) సాధారణ సేవలు మార్చి 18 నుండి ప్రారంభమయ్యాయి. అలాగే వేలాంకన్ని-ఎర్నాకులం జంక్షన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (16364) సాధారణ సేవలు మార్చి 19న మొదలయ్యాయి. ఎర్నాకులం జంక్షన్-వేలాంకన్ని వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్ (16363) బుధవారం రాత్రి 11:50 గంటలకు ఎర్నాకులం జంక్షన్ నుండి బయలుదేరి, గురువారం సాయంత్రం 5:35 గంటలకు వేలాంకన్ని చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో వేలాంకన్ని-ఎర్నాకులం జంక్షన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (16364) గురువారం రాత్రి 7:45 గంటలకు వేలాంకన్ని నుండి బయలుదేరి, శుక్రవారం ఉదయం 11:55 గంటలకు ఎర్నాకులం చేరుకుంటుంది.

    ఇక హైదరాబాద్-కన్యాకుమారి ఎక్స్‌ప్రెస్ సాధారణ సేవలు హైదరాబాద్ నుండి ఏప్రిల్ 1 నుండి, కన్యాకుమారి నుండి ఏప్రిల్ 3 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి. హైదరాబాద్-కన్యాకుమారి ఎక్స్‌ప్రెస్ (17069) బుధవారం సాయంత్రం 4:45 గంటలకు హైదరాబాద్ నుండి బయలుదేరి, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 2:30 గంటలకు కన్యాకుమారి చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ రైలు (17070) శుక్రవారం ఉదయం 5:15 గంటలకు కన్యాకుమారి నుండి బయలుదేరి, శనివారం మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు హైదరాబాద్ చేరుకుంటుంది.

    కాచిగూడ-ట్యుటికోరిన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ సాధారణ సేవలు కాచిగూడ నుండి ఏప్రిల్ 6 నుండి, ట్యుటికోరిన్ నుండి ఏప్రిల్ 8 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. కాచిగూడ-ట్యుటికోరిన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (17615) సోమవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కాచిగూడ నుండి బయలుదేరి, మంగళవారం రాత్రి 10:30 గంటలకు ట్యుటికోరిన్ చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ రైలు(17616) బుధవారం ఉదయం 7.40 గంటలకు తూత్తుకుడి నుండి బయలుదేరి, గురువారం మధ్యాహ్నం 1.25 గంటలకు కాచిగూడ చేరుకుంటుంది.

    అధికారుల ప్రకటన ప్రకారం, హైదరాబాద్-కన్యాకుమారి-హైదరాబాద్, కాచిగూడ-తూత్తుకుడి-కాచిగూడ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు తంజావూరు, కుంభకోణం మీదుగా వెళ్లే ప్రధాన మార్గం ద్వారా నడుస్తాయి.

    News/Telangana/మూడు వీక్లీ అంతర్-రాష్ట్ర ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను రెగ్యులరైజ్ చేసిన రైల్వే శాఖ!
