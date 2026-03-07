Maoists Surrender : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముందు లొంగిపోనున్న 124 మంది మావోయిస్టులు
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముందు 124 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోనున్నారు. ఆ తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ ఉండనుంది.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముందు 124 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోనున్నారు. దేవ్జీకి చెందిన PLGA కమిటీ మొత్తం సరెండర్ కానుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో ఆయుధాలతో సహా లొంగిపోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా మావోయిస్టులు 70 ఆయుధాలను అప్పగించనున్నట్లు సమాచారం.
ఇటీవల అగ్రనేతలు తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవుజీ అలియాస్ కుమ్మా దాదా, మల్లా రాజిరెడ్డి అలియాస్ సంగ్రామ్, బడే చొక్కారావు, నూనె నర్సింహారెడ్డి అలియాస్ గంగన్న లొంగిపోయారు. అంతకుముందు లొంగిపోయిన మావోయిస్టుతో కలిసి సచివాలయంలో కొన్ని రోజుల కింద సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశారు.
దశాబ్దాల పాటు అడవిలో ఉన్న వీరంతా జనజీవన స్రవంతిలో కలిశారు. అయితే ఈ అగ్రనేతలంతా నేరుగా సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రితో సమావేశం కావటం ఆసక్తికరంగా మారింది. లొంగిపోయిన నేతలు.. వారి పునరావాసం, కుటుంబాల భద్రతపై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం వీరు చేపట్టబోయే తదుపరి కార్యాచరణపై ముఖ్యమంత్రికి వివరించినట్లు సమాచారం.
లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు తమ రాజకీయ ఎజెండా గురించి కూడా చర్చించినట్టుగా తెలుస్తోంది. ముఖ్యమంత్రితో తమ సమావేశం కూడా దాని చుట్టూనే తిరుగుతుందని మాజీ మావోలు కూడా స్పష్టం చేశారు. ప్రజల్లో ఉంటూనే వారికి సేవ చేయనున్నట్టుగా తెలిపారు.
కొన్ని రోజుల కిందట సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో మాజీ మావోయిస్టుల భేటీలో ప్రభుత్వ సలహాదారులు కె.కేశవరావు, వేం నరేందర్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ విజయ్ కుమార్, స్పెషల్ బ్రాంచీ ఐజీ సుమతి పాల్గొన్నారు.
తాజాగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ వెళ్లారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమితాషాతో భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో మావోయిస్టులు ఆయుధాలను వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిన విషయాన్ని అమిత్ షాకు సీఎం చెప్పారు. ఇటీవల కాలంలో పలువురు మావోయిస్టు అగ్రనేతలు కూడా సాధారణ జీవితం గడిపేందుకు ముందుకు వచ్చారని, వారికి నిబంధనల ప్రకారం అందజేస్తున్న పరిహారం, పునరావాసం విషయాలను కేంద్ర మంత్రికి ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. అయితే ఈ సందర్భంగా మావోయిస్టు గణపతి లొంగుబాటు గురించి చర్చ జరిగింది. కానీ ఈ విషయంపై క్లారిటీ మాత్రం లేదు.