Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Traffic Alert : హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఇవే!

Hyderabad Traffic Alert : హైదరాబాద్‌లో ఆదివారం భారీగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు పోలీసులు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచించారు. ట్రాఫిక్ రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలను గుర్తించారు.

Updated on: Sep 6, 2026, 09:23:39 IST
By Anand Sai
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

హైదరాబాద్‌లోని ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 6) మహా ధర్నా పాదయాత్ర, ఆ తదుపరి ముఖ్యమంత్రి బహిరంగ సభ నిర్వహించనుండటంతో హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు విధించారు. ఈ మేరకు నగరవాసులకు ముందస్తు సమాచారాన్ని అందిస్తూ ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ విడుదల చేశారు.

హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

పాదయాత్ర, సభ కారణంగా మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు అవసరాన్ని బట్టి ఈ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ పాదయాత్ర ఇందిరా పార్క్ ఎక్స్ రోడ్, ఆర్‌కే మఠ్, కట్ట మైసమ్మ టెంపుల్ స్లిప్ రోడ్డు మీదుగా ట్యాంక్ బండ్‌లోని పాత అంబేద్కర్ విగ్రహం వరకు కొనసాగనుంది.

కీలక జంక్షన్ల వద్ద ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు

నల్లకుంట వైపు నుంచి స్టీల్ బ్రిడ్జి వైపు వచ్చే వాహనాలను అజమాబాద్ ఎక్స్ రోడ్ వద్ద విఎస్టీ ఎక్స్ రోడ్ వైపు మళ్లిస్తారు. వీటిని కట్ట మైసమ్మ వైపు అనుమతించరు.

ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్ నుంచి ఇందిరా పార్క్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను అశోక్ నగర్ ఎక్స్ రోడ్స్ వద్ద హిమాయత్‌నగర్ స్ట్రీట్ నంబర్ 8 లేదా బకారం బ్రిడ్జ్, కవాడిగూడ వైపు మళ్లిస్తారు.

కర్బాలా మైదాన్ వైపు నుంచి అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను సెయిలింగ్ క్లబ్ వద్ద కవాడిగూడ, గాంధీనగర్ టీ-జంక్షన్, డీబీఆర్ మిల్స్, లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ వైపు మళ్లిస్తారు.

బీజేఆర్ విగ్రహం నుండి పాత అంబేద్కర్ విగ్రహం వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్‌ను లిబర్టీ టి జంక్షన్ వద్ద హిమాయత్‌నగర్ వైపు మళ్లిస్తారు. హిమాయత్‌నగర్ నుండి పాత అంబేద్కర్ విగ్రహం, సెక్రటేరియట్ వైపు వచ్చే వాహనాలను బషీర్‌బాగ్ ఎక్స్ రోడ్ వైపు లేదా లిబర్టీ ఎక్స్ రోడ్ వద్ద ఉన్న హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ కాంప్లెక్స్ వైపు మళ్లిస్తారు.

ఇక్బాల్ మినార్ నుండి లిబర్టీ జంక్షన్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్‌ను ఓల్డ్ అంబేద్కర్ జంక్షన్ వద్ద అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ వైపు మళ్లిస్తారు.

ఈ మళ్లింపులను గమనించాలని, రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రయాణికులకు సూచించారు. తమ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలోని ట్రాఫిక్ అప్‌డేట్‌లను అనుసరించాలని, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం నియమించిన సిబ్బందికి సహకరించాలని కూడా వారు వాహనదారులను కోరారు.

రద్దీగా ఉండే ప్రధాన ప్రాంతాలు

బీజెఆర్ విగ్రహం, బషీర్‌బాగ్ ఎక్స్ రోడ్, లిబర్టీ జంక్షన్, సెక్రటేరియట్ జంక్షన్, ట్యాంక్ బండ్‌పై ఉన్న పాత అంబేద్కర్ జంక్షన్‌లను ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడే అవకాశం ఉన్న ప్రదేశాలుగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ సభకు భారీగా ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రజలు హాజరయ్యే అవకాశం ఉన్నందున ప్రయాణికులు పైన పేర్కొన్న మార్గాలను కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు కోరారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రయాణ సహాయం కోసం, ప్రయాణికులు 9010203626 నంబరులో హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ హెల్ప్‌లైన్‌ను సంప్రదించవచ్చు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

recommendedIcon
Home/Telangana/Traffic Alert : హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఇవే!
Home/Telangana/Traffic Alert : హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఇవే!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes