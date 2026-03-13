Edit Profile
    నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌ బస్సు బోల్తా - నలుగురు మృతి

    నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ట్రావెల్‌ బస్సు బోల్తాపడి నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు గాయపడ్డారు. ఇందల్వాయి మండలం గన్నారం వద్ద గల 44 జాతీయ రహదారిపై అర్ధరాత్రి ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. 

    Published on: Mar 13, 2026 10:13 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఇందల్వాయి మండలం గన్నారం వద్ద జాతీయ రహదారిపై అర్ధరాత్రి తర్వాత ట్రావెల్స్‌ బస్సు అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

    నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురి మృతి
    నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురి మృతి

    హైదరాబాద్ నుంచి 22 మంది ప్రయాణికులతో ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు అకొల (మహారాష్ట్ర) వెళుత్తోంది. అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో బస్సు బోల్తా పడింది. ఘటన స్థలంలోనే నలుగురు ప్రయాణికులు చనిపోయారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం జిల్లా ప్రభుత్వాస్పత్రికి తర

    లించారు.

