యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో రిక్రూట్మెంట్.. ఇంటర్వ్యూతో జాబ్, మంచి జీతం!
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన ఖాళీగా ఉన్న గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇంటర్వ్యూ ద్వారా జాబ్ పొందవచ్చు.
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు జనవరి 25వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయవచ్చు. సెంటర్ ఫర్ సైకాలజీ, స్కూల్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో తాత్కాలిక గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ పోస్టుకు అర్హులైన అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులు కోరుతున్నారు.
సైకాలజీలో స్పెషలైజేషన్ ఉండాలి. సైకాలజీలో PhD లేదా UGC NET సైకాలజీ (సైకాలజీలో మాస్టర్స్ స్థాయిలో కనీసం 55 శాతం మార్కులతో, స్థిరంగా మంచి విద్యా రికార్డుతో ఉండాలి.) బోధనలో అనుభవం కావాలి. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులను హైబ్రిడ్ ( అంటే ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ మోడ్లో) ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు. అభ్యర్థులు వారి స్వంత ఖర్చుతో ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాలి.
ఎంపికైన అభ్యర్థులు జనవరి-మే 2026 వింటర్ సెమిస్టర్ తిరిగి ప్రారంభమైన తేదీ నుండి వారంలోపు విశ్వవిద్యాలయంలో చేరాలి. ఈ పోస్టు నియామకం పూర్తిగా తాత్కాలికమైనది. శీతాకాల సెమిస్టర్ 2026 (జనవరి-మే 2026) కోసం ఉంటుంది. జీతాలు యూజీసీ మార్గదర్శకాల ప్రకారం అందిస్తారు.
విద్యా అర్హతలు, పని అనుభవం వివరాలతో జనవరి 25వ తేదీలోపు అప్లికేషన్ పంపాలి. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులకు జనవరి 31, 2026 నాటికి ఇంటర్వ్యూ గురించి తెలియజేస్తారు. షార్ట్లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు. ఇంటర్వ్యూ జరిగే స్థలం వివరాలు, ఇతర ముఖ్యమైన సమాచారం ఇంటర్వ్యూకు ముందు షార్ట్లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థులకు పంపిస్తారు. ఓబీసీ సర్టిఫికెట్లను ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం సూచించిన ఫార్మాట్లో సమర్పించాలి. ఇంటర్వ్యూ సమయంలో అభ్యర్థి ఒరిజినల్ పత్రాలు పరిశీలిస్తారు. జీతం 50 వేల వరకు ఉంటుంది.
దరఖాస్తులను ఈ క్రింది చిరునామాకు పంపాలి
హెడ్, సెంటర్ ఫర్ సైకాలజీ, స్కూల్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, ప్రొఫెసర్ సి. ఆర్. రావు రోడ్, గచ్చిబౌలి,
హైదరాబాద్- 500046. తెలంగాణ
ఇమెయిల్: headpsychologyuoh@uohyd.ac.in, కార్యాలయ టెలిఫోన్: 23134790
ఇమెయిల్ ద్వారా ముందస్తు కాపీగా పంపిన దరఖాస్తులను తప్పనిసరిగా స్పీడ్ పోస్ట్/కొరియర్ ద్వారా పంపాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు చివరి తేదీ 25-01-2026గా గుర్తుంచుకోండి.