    'ట్రాఫిక్ చలాన్లపై డిస్కౌంట్ వార్తలన్నీ ఫేక్' - హైదరాబాద్ పోలీసుల ప్రకటన

    పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్లపై డిస్కౌంట్ అంటూ వస్తున్న వార్తలపై హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు స్పందించారు. ఆ వార్తలన్నీ ఫేక్ అని స్పష్టం చేశారు. ట్రాఫిక్ పోలీస్ విభాగం నుంచి అలాంటి ప్రకటనే రాలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు.

    Published on: Dec 04, 2025 10:04 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    పెండింగ్ లో ఉన్న ట్రాఫిక్ చలాన్ల పైన 100 శాతం రాయితీ అంటూ వచ్చిన వార్తలు ఈ మధ్య తెగ వైరల్ గా మారింది. డిసెంబర్ 13వ తేదీన జాతీయ లోక్ అదాలత్ జరుగుతుందని… పలు భారతీయ రాష్ట్రాలలో జాతీయ లోక్ అదాలత్ లో వాహనదారులు తమ తమ పాత చలాన్ లను తగ్గించిన జరిమానాలతో పరిష్కరించుకోవచ్చని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇదే వార్తను చాలా మంది నెటిజన్లు షేర్లు కూడా చేస్తున్నారు. ఇది నిజమేమో అనుకొని… వాహనదారులు పెండింగ్ చలాన్లను క్లియర్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు.

    హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు (image source from @hydcitypolice X)
    హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు (image source from @hydcitypolice X)

    ఆ వార్తలన్నీ ఫేక్ - సిటీ పోలీసులు

    ఈ విషయంపై హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు స్పందించారు. పలు సామాజిక మాధ్యమాలలో ప్రచారం అవుతున్న వార్తలు అవాస్తవమని సిటీ పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. 100 శాతం డిస్కౌంట్ అనేది ఫేక్ అని… ఈ విషయంపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన జారీ చేయలేదని పేర్కొన్నారు.

    ఆ రోజు (డిసెంబర్ 13) ఎలాంటి లోక్ అదాలత్ లేదని… తప్పుడు సమాచారాన్ని షేర్ చేయవద్దని కోరారు.ఇది కేవలం నకిలీ వార్త అని ఎక్స్ వేదికగా తెలియజేశారు. ఇలాంటి ప్రచారం పట్ల, సమాచారం పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు కోరారు.

    గతంలో పెండింగ్ చలాన్లను క్లియర్ చేసుకునేందుకు పోలీస్ శాఖ పలుమార్లు డిస్కౌంట్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని చాలా మంది వాహనదారులు తమ చలాన్లను క్లియర్ చేసుకున్నారు. తాజాగా కూడా ఇదే మాదిరిగా ప్రకటన చేశారేమో అనుకొని… చాలా మంది ఈ వార్తను నమ్మారు. కానీ ఇది ఫేక్ వార్త పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.

    ఇదిలా ఉంటే తెలంగాణ పోలీస్ శాఖకు చెందిన వెబ్ సైట్లు హ్యాకింగ్ కు గురైనట్లు తెలిసింది.కమిషనరేట్ వెబ్ సైట్లు ఓపెన్ చేస్తే బెట్టింగ్ యాప్ వెబ్ సైట్లకు రీ-డైరెక్ట్ అవుతుండటాన్ని ఐటీ విభాగం గుర్తించింది. దీంతో వెంటనే సర్వర్లను డౌన్ చేసింది.

