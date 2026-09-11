Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Uppal Narapally Flyover : ఈ దసరాకు కాదు.. ఉప్పల్-నారపల్లి ఫ్లైఓవర్‌ అందుబాటులోకి వచ్చేది అప్పుడే!

Uppal Narapally Flyover : ఉప్పల్-నారపల్లి ఫ్లైఓవర్‌ ఈ దసరాకు పూర్తి చేస్తారని అనుకున్నారంతా. కానీ మరికొన్ని నెలలు టైమ్ పడుతుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

Published on: Sep 11, 2026, 06:23:42 IST
By Anand Sai, Hyderabad
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

ఎన్నో ఏళ్లుగా నిర్మాణంలో ఉన్న ఉప్పల్-నారపల్లి ఫ్లైఓవర్‌ పనులపై ప్రభుత్వం స్పష్టతనిచ్చింది. తెలంగాణ రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఉప్పల్-నారపల్లి ఎలివేటెడ్ కారిడార్‌ను వచ్చే జూన్ నాటికి పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తామని శాసన మండలికి హామీ ఇచ్చారు.

ఉప్పల్-నారపల్లి ఫ్లైఓవర్
ఉప్పల్-నారపల్లి ఫ్లైఓవర్

శాసన మండలిలో ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ, వాస్తవానికి 2017-18లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్ట్, తీవ్రమైన కార్యాచరణ అడ్డంకుల కారణంగా నిలిచిపోయిందని మంత్రి అంగీకరించారు. అయితే అడ్డంకులను తొలగించి, నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయడానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చురుకైన చర్యలు తీసుకుందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

ఆలస్యానికి గల కారణాన్ని వివరిస్తూ, ప్రధాన కాంట్రాక్టర్ జాతీయ కంపెనీ చట్టాల ట్రిబ్యునల్ (NCLT)ని ఆశ్రయించారని వెంకట్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రాజెక్ట్‌ను అమలు చేయడానికి మధ్యలో తీసుకువచ్చిన ద్వితీయ ఏజెన్సీ కూడా పనిని పూర్తి చేయడంలో విఫలమైంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జోక్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పటి నుండి గాయత్రి ప్రాజెక్ట్స్‌తో సమన్వయం చేసుకుని పనులను పునఃప్రారంభించి, వేగవంతం చేస్తోందని ఆయన అన్నారు.

'ఇది ఒక సాధారణ ఫ్లైఓవర్ కాదు. ఇది ఒక కీలకమైన జీవనాధారంగా పనిచేసే భారీ ఎలివేటెడ్ కారిడార్. హైదరాబాద్‌ను వరంగల్, ఎయిమ్స్ బిబినగర్, భువనగిరి, జనగాంలతో అనుసంధానించే ఫ్లైఓవర్.'అని మంత్రి కోమటిరెడ్డి అన్నారు.

ఫ్లైఓవర్ కింద బీటీ రోడ్ల పునరుద్ధరణ పనులు, ఉపరితల మరమ్మతులు పూర్తయ్యాయని, ప్రస్తుతం నిరంతరాయంగా నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయని మంత్రి తెలిపారు. లాజిస్టిక్స్‌ను క్రమబద్ధీకరించడానికి, కాంట్రాక్టర్‌కు సకాలంలో చెల్లింపులు జరిగేలా చూడటానికి మూడు రోజుల క్రితం చీఫ్ ఇంజనీర్, జాతీయ రహదారుల ప్రాంతీయ కార్యాలయ అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.

నిజానికి ఈ ఫ్లైఓవర్‌ను దసరా పండుగ నాటికి పూర్తి చేయాలని డెడ్‌లైన్ పెట్టుకున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పనులను అంచనా వేసిన ప్రభుత్వం మళ్లీ వచ్చే ఏడాది జూన్ వాయిదా పెట్టింది. ఈ కారిడార్ జూన్ నాటి సవరించిన లక్ష్యాన్ని కచ్చితంగా అందుబాటులోకి వస్తుందని మంత్రి కోమటిరెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. హైదరాబాద్-వరంగల్‌ను కలిపే దారి కావడంతో ఈ ఫ్లైఓవర్‌ చాలా ముఖ్యమైనది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

recommendedIcon
Home/Telangana/Uppal Narapally Flyover : ఈ దసరాకు కాదు.. ఉప్పల్-నారపల్లి ఫ్లైఓవర్‌ అందుబాటులోకి వచ్చేది అప్పుడే!
Home/Telangana/Uppal Narapally Flyover : ఈ దసరాకు కాదు.. ఉప్పల్-నారపల్లి ఫ్లైఓవర్‌ అందుబాటులోకి వచ్చేది అప్పుడే!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes