Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు : ముగిసిన మొదటి విడత పోలింగ్ - ఓట్లు లెక్కింపు షురూ

    రాష్ట్రంలో మొదటి విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ విజయవంతంగా ముగిసింది. 189 మండలాల్లోని 3,834 సర్పంచి, 27,628 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది.

    Published on: Dec 11, 2025 2:22 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Telangana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాష్ట్రంలో మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రక్రియ ముగిసింది. ఉదయం 7 గంటలకే పోలింగ్ ప్రారంభం కాగా… మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు జరిగింది. భోజన విరామం పూర్తి కావటంతో… మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లను లెక్కిస్తున్నారు.

    మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్
    మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్

    మరోవైపు పోలింగ్ సమయం ముగిసినా కొన్నిచోట్ల ఓటర్లు బారులు తీరి ఉన్నారు. గేట్లు వేసి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటలోపు క్యూలైన్⁬లో ఉన్నవారికి అధికారులు ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు.

    ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ ప్రకారం… మొదటి విడత కింద ఇవాళ 189 మండలాల్లోని 3,834 సర్పంచి, 27,628 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఓట్ల కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా… మొదటగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ల ఓట్లను లెక్కిస్తున్నారు.

    News/Telangana/తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు : ముగిసిన మొదటి విడత పోలింగ్ - ఓట్లు లెక్కింపు షురూ
    News/Telangana/తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు : ముగిసిన మొదటి విడత పోలింగ్ - ఓట్లు లెక్కింపు షురూ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes