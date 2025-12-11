ఇవాళ మెుదటి విడత పంచాయతీ పోరు.. సాయంత్రం ఫలితాల వెల్లడి
తెలంగాణలో మెుదటి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ మెుదలైంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు చేసింది.
మొదటి దశ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు మెుదలయ్యాయి. 4,236 గ్రామ పంచాయతీలలో పోలింగ్ జరుగుతోంది. 37,562 పోలింగ్ కేంద్రాలలో ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. మొత్తం 56,19,430 మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అర్హులు, వీరిలో 27,41,070 మంది పురుషులు, 28,78,159 మంది మహిళా ఓటర్లు ఉన్నారు. సర్పంచ్ పదవులకు 8,095 నామినేషన్లు, వార్డు సభ్యుల పదవులకు 9,626 నామినేషన్లు వివిధ కారణాల వల్ల ఉపసంహరణ అయ్యాయి.
4,236 గ్రామ పంచాయతీలకు గాను, 395 గ్రామాల్లో సర్పంచ్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు, ఐదు గ్రామాల్లో ఒక్క నామినేషన్ కూడా దాఖలు కాలేదు. 3,834 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి, 12,960 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు.
అదేవిధంగా, 37,440 వార్డు పదవులకు, 9,633 మంది సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇప్పుడు మిగిలిన వార్డులలో ఎన్నికలు జరుగుతాయి, 64,455 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. పోలింగ్ సజావుగా జరిగేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం, జిల్లా యంత్రాంగాలు విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేశాయి. దాదాపు 70,000 మంది పోలింగ్ సిబ్బందిని నియమించారు. ఓటింగ్ ఉదయం 7 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమై తర్వాత ఫలితాలు వస్తాయి.
తెలంగాణలో గురువారం జరిగే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశకు రంగం సిద్ధమైంది. ప్రశాంతంగా, స్వేచ్ఛగా, నిష్పాక్షికంగా ఎన్నికలు జరగడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నిక ఎన్నికల కమిషనర్ రాణి కుముదిని తెలిపారు.ఎన్నికలు జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో ఓటర్లు ఓటు వేయడానికి వీలుగా సెలవు ప్రకటించారు. ఇప్పటివరకు, ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బృందాలు రూ. 8.20 కోట్ల విలువైన నగదు, మద్యం, మాదకద్రవ్యాలు, ఇతర వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి మొత్తం 229 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు. రీకాల్ చేసిన, తాజాగా అమలు చేసిన వారెంట్లతో సహా 1,053 నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్లను పోలీసులు అమలు చేశారు. పర్యవేక్షణను మరింత బలోపేతం చేయడానికి, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్లతో తెలంగాణ సరిహద్దుల వెంట 54 అంతర్-రాష్ట్ర సరిహద్దు చెక్పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు.
ఎన్నికల మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా పాటించేలా, ప్రశాంతమైన పోలింగ్ వాతావరణాన్ని నిర్వహించడానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 537 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు, 155 స్టాటిక్ నిఘా బృందాలు చురుకుగా పనిచేస్తున్నాయి. ఎన్నికలు జరగనున్న మండలాల్లో మద్యం దుకాణాలను మూసివేయాలని ఎక్సైజ్ శాఖ ఆదేశించింది.