    నవంబర్ 26న హైదరాబాద్‌లోని ఈ ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరాకు అంతరాయం!

    హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 26న నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది. ఈ మేరకు వాటర్ బోర్డు అధికారులు వెల్లడించారు.

    Published on: Nov 25, 2025 10:26 AM IST
    By Anand Sai
    భాగ్యనగరవాసులకు వాటర్ బోర్డు అధికారులు అలర్ట్ ఇచ్చారు. విద్యుత్ మరమ్మతుల పనుల కారణంగా కృష్ణా జిల్లాల పంపింగ్‌ను ఆరు గంటలు నిలిపివేస్తున్నట్టుగా అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ నెల 26వ తేదీన కృష్ణా జలాలు బంద్ చేయనున్నట్టుగా వాటర్ బోర్డు అధికారులు ప్రకటించారు. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడనుంది.

    హైదరాబాద్‌లో నీటి సరఫరా అంతరాయం
    హైదరాబాద్‌లో నీటి సరఫరా అంతరాయం

    విద్యుత్ మరమ్మతుల కారణంగా 6 గంటలపాటు కృష్ణా జలాల పంపింగ్ ఆగిపోతుంది. కృష్ణా ఫేజ్‌-i, ii, iii పంపింగ్‌ స్టేషన్లకు నిరంతరాయంగా విద్యుత్‌ను సరఫరా చేసే బల్క్‌ ఫీడర్ల నిర్వహణ చేస్తున్నారు అధికారులు. అంతేకాదు.. దెబ్బతిన్న కరెంట్‌ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ల స్థానంలో కొత్త ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్ అమర్చనున్నారు.

    ఈ కారణంగా నాగర్జున సాగర్ సమీపంలోని నాసర్లపల్లి పంపింగ్ స్టేషన్స్ దగ్గర ఉన్న 132 కేవీ సబ్‌స్టేషన్లకు బుధవారం ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల దాకా విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడుంది. మరమ్మతుల కారణంగా సరఫరా నిలిపివేస్తారు అధికారులు.

    వినయ్‌నగర్, చార్మినార్, బోజగుట్ట, రెడ్‌హిల్స్, నారాయణగూడ, ఎస్ఆర్‌ నగర్, మారేడ్‌పల్లి, రియాసత్‌నగర్, సాహెబ్‌నగర్, కూకట్‌పల్లి, హయత్‌నగర్, సైనిక్‌పురి, ఉప్పల్, హఫీజ్‌పేట్, రాజేంద్రనగర్‌, మణికొండ, బోడుప్పల్, మీర్‌పేట్ డివిజన్ ప్రాంతాలకు నీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడనుంది. దీనికి అనుగుణంగా ప్రజలు ప్లాన్ చేసుకోవాలని వాటర్ బోర్డు అధికారులు వెల్లడించారు.

    డివిజన్ల వారీగా దీని ప్రభావం మారుతూ ఉంటుందని, అనేక ప్రాంతాలు సమస్యను ఎదుర్కొనే అవకాశం లేదా ఆ రోజు సరఫరా ఉండకపోవచ్చని HMWSSB తెలిపింది. హైదరాబాద్ వాసులు ముందుగానే నీటిని నిల్వ చేసుకోవాలని బోర్డు సూచించింది. సాధారణ సరఫరా తిరిగి ప్రారంభమయ్యే వరకు ప్రభావిత ప్రాంతాలలోని నివాసితులు తగినంత నీరు ఉండేలా చూసుకుని ఇబ్బందులను దూరుం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరారు.

