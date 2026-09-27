Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

గోదావరికి పెరుగుతున్న వరద ప్రవాహం - భద్రాచలం వద్ద 40 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం..!

భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద తీవ్రమవుతోంది. రెండు రోజుల్లో నీటిమట్టం 40 అడుగులు దాటగా… త్వరలోనే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.

Published on: Sep 27, 2026, 10:53:12 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చుతోంది. పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రవాహం రోజురోజుకూ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. కేవలం రెండు రోజుల క్రితం భద్రాచలం వద్ద 17 అడుగులుగా ఉన్న గోదావరి నీటిమట్టం…. ఇవాళ ఉదయానికి ఏకంగా 40 అడుగుల మార్కును దాటేసింది.

భద్రాచలం వద్ద గోదావరి
భద్రాచలం వద్ద గోదావరి

ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వరద నీటి కారణంగా భద్రాచలంలోని స్నానఘట్టాల వద్ద మెట్లు మెజారిటీ భాగం నీట మునిగిపోయాయి. ప్రవాహం 43 అడుగులకు చేరే అవకాశం ఉండటంతో… అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.

ఎగువన పెరుగుతున్న ప్రవాహం …

గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాలైన కూనవరం వద్ద ప్రస్తుతం నీటిమట్టం 14.8 మీటర్లకు చేరగా, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ వద్ద 9.98 మీటర్లుగా నమోదైంది. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాజమండ్రి ధవళేశ్వరం వద్ద ఉన్న సర్ ఆర్ధర్ కాటన్ బ్యారేజికి ఇన్ ఫ్లో, ఔట్ ఫ్లో 5.61 లక్షల క్యూసెక్కులుగా ఉంది. ఈ వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతూ 8 నుంచి 9 లక్షల క్యూసెక్కుల వరకు చేరే అవకాశం ఉందని జలవనరుల శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఈ గరిష్ట మట్టానికి చేరిన తర్వాత వరద క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ మరియు జలవనరుల నిపుణులు వెల్లడించారు.

గోదావరి ఉద్ధృతి నేపథ్యంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని ముంపు ముప్పు ఉన్న ప్రభావిత జిల్లాల్లో ప్రభుత్వం ముందస్తు రక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. అత్యవసర సహాయక చర్యల కోసం ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్ (NDRF), ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్ (SDRF) బృందాలను రంగంలోకి దించారు.

"వరద ప్రవాహం తీవ్రంగా ఉన్నందున ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకలు, కలవర్టులు మరియు కాజ్‌వేల వద్ద ప్రజలు ప్రమాదకర ప్రయాణాలు చేయకూడదు," అని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ప్రయాణికులు, స్థానికులు అధికారుల సూచనలను పాటిస్తూ సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేసింది.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

recommendedIcon
Home/Telangana/గోదావరికి పెరుగుతున్న వరద ప్రవాహం - భద్రాచలం వద్ద 40 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం..!
Home/Telangana/గోదావరికి పెరుగుతున్న వరద ప్రవాహం - భద్రాచలం వద్ద 40 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం..!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes