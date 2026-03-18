    Eggs Prices : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు.. ఎగుమతులపై ప్రభావం.. భారీగా తగ్గిన గుడ్ల ధరలు!

    Eggs Prices : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిత్యావసరాలపై పడుతున్నాయి. గుడ్ల ధరలు పడిపోతున్నాయి. దీంతో వ్యాపారులు నష్టోపోతున్నారు.

    Published on: Mar 18, 2026 3:26 PM IST
    By Anand Sai
    కొనసాగుతున్న ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ ఘర్షణ కారణంగా ఎగుమతులకు అంతరాయం కలగడంతో, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గుడ్ల ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. ఈ తగ్గుదల వల్ల వినియోగదారులకు ప్రయోజనం జరుగుతోంది. కానీ కోళ్ల పెంపకందారులకు మాత్రం.. నష్టం కలుగుతోంది. మార్కెట్లో అమ్ముడుపోక గుడ్లు పేరుకుపోతుండటంతో కోళ్ల పెంపకందారులు నష్టాలను చూస్తున్నారు.

    తగ్గిన గుడ్ల ధరలు
    తగ్గిన గుడ్ల ధరలు

    భారతదేశం పశ్చిమ ఆసియా దేశాలకు లక్షల కొద్దీ గుడ్లను ఎగుమతి చేస్తుంది. అయితే సంఘర్షణ తర్వాత ఎగుమతులు గణనీయంగా మందగించాయి. దీనివల్ల సరఫరా మిగులు ఏర్పడి, తత్ఫలితంగా ధరలు పడిపోయాయి. ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో, గుడ్లు ఒక్కొక్కటి రూ. 7.50 నుంచి రూ. 8 వరకు అమ్ముడయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆ ధర సుమారు రూ. 5కి పడిపోయింది. టోకు మార్కెట్‌లో 15 రోజుల క్రితం గుడ్డు ధర రూ. 4.50 ఉండగా, ప్రస్తుతం అది రూ. 4కి తగ్గింది.

    ఎగుమతులకు అంతరాయం కలగడమే కాకుండా.. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు కూడా ధరల తగ్గుదలకు దోహదపడ్డాయి. సాధారణంగా వేసవిలో గుడ్ల వినియోగం తగ్గుతుంది. దీని ఫలితంగా డిమాండ్‌లో కాలానుగుణ తగ్గుదల ఏర్పడుతుంది. గత వేసవిలో గుడ్డు టోకు ధరలు రూ. 5 నుంచి రూ. 6 మధ్య ఉండగా, చిల్లర ధరలు రూ. 6 నుంచి రూ. 6.50 మధ్య ఉన్నాయి. అయితే ఈ సంవత్సరం ధరలు గణనీయంగా తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం, సంఘర్షణకు సంబంధించిన ఎగుమతుల అంతరాయాలు కూడా ఒక కారణం.

    భారతదేశం సాధారణంగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఒమన్, ఖతార్ వంటి గల్ఫ్ దేశాలకు సుమారు 75 లక్షలకుపైగా గుడ్లను ఎగుమతి చేస్తుంది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో సముద్ర, వాయు రవాణా సేవలకు అంతరాయం కలగడంతో ఎగుమతులపై ప్రభావం పడింది.

    ఉమ్మడి కరీంనగర్, వరంగల్‌లో గుడ్ల ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎగుమతులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పశ్చిమాసియాకు ఎగుమతులను నిలిపివేసిన రవాణా ప్రతిష్టంభన, నిత్యావసర ఆహార పదార్థాల ధరలను ప్రభావితం చేస్తోంది. ఎగుమతులు నిలిచిపోవడంతో టోకు మార్కెట్‌లో గుడ్ల ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. మరోవైపు దిగుమతులు తగ్గిపోవడంతో వంట నూనె ధరలు పెరుగుతున్నాయి.

    అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం టోకు ధరలకు అనుగుణంగా గుడ్ల చిల్లర ధరలు దానికి తగ్గలేదు. కొంతమంది ఎక్కువ ధరలకే గుడ్లను అమ్ముతున్న ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి.

    News/Telangana/Eggs Prices : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు.. ఎగుమతులపై ప్రభావం.. భారీగా తగ్గిన గుడ్ల ధరలు!
    News/Telangana/Eggs Prices : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు.. ఎగుమతులపై ప్రభావం.. భారీగా తగ్గిన గుడ్ల ధరలు!
