TG Inter Results 2026 : తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు ఎప్పుడు వస్తాయి..? ఇవిగో అప్డేట్స్
Telangana Inter Results 2026 : తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షలు ముగిశాయి. ప్రస్తుతం జవాబు ప్రతాల మూల్యాంకనం కొనసాగుతోంది. అయితే ఇందుకు సంబంధించిన ఫలితాలు ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులు కలిపి 9 లక్షలకుపైగా విద్యార్థులు ఎగ్జామ్స్ కు హాజరయ్యారు. మొదటి సంవత్సరానికి సంబంధించి 4 లక్షల మంది, రెండో సంవత్సరానికి సంబంధించి 5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వీరంతా ప్రస్తుతం ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఇంటర్ జవాబు పత్రాల స్పాట్ వాల్యూయేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే సంస్కృతం సబ్జెక్ట్ పేపర్ల మూల్యాంకనం పూర్తి అయింది. ఇక మిగిలిన పేపర్లను 3 విడతల్లో పూర్తి చేయాలని ఇంటర్ బోర్డు ఇప్పటికే నిర్ణయించింది. మొదటి విడత మార్చి 15వ తేదీన ప్రారంభమైంది. రెండో విడత మార్చి 18వ తేదీన, మార్చి 20వ తేదీ నుంచి మూడో విడత ప్రారంభమవుతుంది.
ఇంటర్ స్పాట్ వాల్యూయేషన్ లో ఎలాంటి తప్పులకు అవకాశం లేకుండా ఇంటర్ బోర్డు పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టింది. పేపర్ వాల్యూయేషన్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ పర్ట్ పరిశీలిస్తారు. ఆపై చీఫ్ ఎగ్జామినర్, అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్, స్క్రూటినైజర్ దశలుంటాయి. ఈ ప్రక్రియ కూడా మార్చి 21వ తేదీలోపు పూర్తయ్యేలా ఇంటర్ బోర్డు కార్యాచరణను సిద్ధం చేసింది.
టీజీ ఇంటర్ ఫలితాలు ఎప్పుడు..?
ఇంటర్ జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం పూర్తి కాగానే…. సాంకేతిక అంశాలను పరిశీలిస్తారు. మార్కుల నమోదుతో పాటు ఇతర విషయాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఈ ప్రక్రియను మార్చి 31వ తేదీ నాటికి పూర్తవుతుందని తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత ఫలితాల ప్రాసెసింగ్కు టైమ్ తీసుకుంటారు. ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకొని ఫలితాల విడుదల కోసం ఓ తేదీని ఖరారు చేస్తారు.
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం…. ఈ ఏడాది ఇంటర్ ఫలితాలు ఏప్రిల్ 5 లేదా 6వ తేదీన విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా మొదటి వారంలోనే ఫలితాలు రావొచ్చని సమాచారం. ఒకే రోజు ఫస్ట్ ఇయర్ తో పాటు సెకండియర్ ఫలితాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
గతేడాదిలో చూస్తే… తెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షల ఫలితాలు ఏప్రిల్ 22వ తేదీన విడుదలయ్యాయి. అయితే ఈసారి మాత్రం త్వరగానే ఫలితాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
టీజీ ఇంటర్ ఫలితాలు ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి..?
తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు https://www.tgbie.in/index.html వెబ్ సైట్ లో చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ఇంటర్ బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ tsbie.cgg.gov.in లోకి వెళ్లాలి.
- ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు 2026 లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఇక్కడ విద్యార్థి హాల్టికెట్ నెంబర్ ను నమోదు చేయాలి.
- సబ్మిట్ బటన్ పై క్లిక్ చేస్తే ఫలితాలు డిస్ ప్లే అవుతాయి.
- ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి రిజల్ట్ కాపీని పొందాల్సి ఉంటుంది.