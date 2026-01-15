జనవరి 19 నుండి కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్లో వన్యప్రాణుల గణన
అఖిల భారత పులుల గణనలో భాగంగా జనవరి 19 నుండి 26 వరకు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్లో వన్యప్రాణుల గణనను నిర్వహించడానికి అటవీ అధికారులు సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
జనవరి 19 నుండి 26 వరకు కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్లో వన్యప్రాణుల గణనను నిర్వహించడానికి అటవీ అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు. 2021లో జరిగిన మునుపటి లెక్కల ప్రకారం కాగజ్నగర్ అటవీ విభాగంలో పిల్లలు సహా ఎనిమిది పులులు నమోదయ్యాయి. రెండు నుండి మూడు పులులు మహారాష్ట్రలోని తడోబా, తిప్పేశ్వర్ పులుల అభయారణ్యాల నుండి వలస వచ్చినట్లు గుర్తించారు. ముఖ్యంగా కీలకమైన పులుల ఎక్కువగా కనిపించే కాగజ్నగర్లో ఆక్రమణకు గురైన అటవీ భూమిని పెద్ద ఎత్తున స్వాధీనం చేసుకున్నందున ఈసారి వాటి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
సిబ్బంది కొరత, స్వచ్ఛంద సేవకుల కోసం ఒక నెల పాటు వాయిదా వేసిన వన్యప్రాణుల గణనను దశలవారీగా నిర్వహిస్తారు అటవీ అధికారులు. మొదటి మూడు రోజుల్లో మాంసాహార జంతువులు, తరువాత మూడు రోజుల్లో శాకాహార జంతువులను సర్వే చేస్తారు. పగ్మార్క్ ట్రాకింగ్, స్కాట్, వెంట్రుకల నమూనాల సేకరణ, కెమెరా ట్రాప్లు వంటి శాస్త్రీయ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు.
గడ్డి భూములు మెరుగుపడటం వల్ల శాకాహార జంతువుల సంఖ్య పెరిగిందని, మహారాష్ట్ర అభయారణ్యాల నుండి పులుల రాకపోకలు పెరిగాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. తడోబా నుండి పులులకు ప్రవేశ కేంద్రమైన కాగజ్నగర్ డివిజన్లోని కర్జల్లి శ్రేణిలో వందలాది ఎకరాల ఆక్రమణకు గురైన అటవీ భూమి తిరిగి అటవీ శాఖ స్వాధీనం చేసుకుంది.
జన్నారం అటవీ డివిజన్ కోర్ ప్రాంతంలో ఇటీవల పులుల కదలిక కూడా నమోదైంది. దాదాపు 200 కి.మీ దూరంలో ఉన్న తిప్పేశ్వర్ రిజర్వ్లో ఒక పులి కనిపించింది. మంచిర్యాల, చెన్నూర్ అటవీ డివిజన్లు అటవీ, ఓపెన్-కాస్ట్ సింగరేణి ప్రాంతాలలో రెండు నుండి మూడు పులుల కదలికలను ఉన్నట్టుగా చెబుతున్నారు.
మొదటిసారిగా వన్యప్రాణుల గణన సమయంలో ప్రతిరోజూ మూడు నుండి ఐదు కి.మీ. నడిచి అటవీ సిబ్బందికి సహాయం చేయడానికి స్వచ్ఛంద సేవకులను ఆహ్వానించారు. గణన కోసం సన్నాహాలు పూర్తయ్యాయని, జంతువుల ఆవాస పునరుద్ధరణ, రక్షణ చర్యల కారణంగా సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.