Power Bill Hike : ఈ ఏడాది విద్యుత్ ఛార్జీలు పెరుగుతాయా? టీజీఎస్పీడీసీఎల్ ఏమంటుంది?
Power Bill Hike : తెలంగాణలో విద్యుత్ ఛార్జీలు పెరుగుతాయని కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే టీజీఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో ఛార్జీలు పెరుగుతాయో లేదో తెలుసుకోండి.
ఈ ఏడాది ఏ రకమైన విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు లేదని.. విద్యుత్ నియంత్రణ సంఘం ముందు సదరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ తెలిపింది. 50,942 కోట్ల ఆదాయ అవసరం ఉంది. ప్రస్తుత విద్యుత్ టారిఫ్ల నుండి అంచనా వేసిన ఆదాయం 40,959 కోట్లు. 9,583 కోట్ల ఆదాయ అంతరం ఉంది. విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థలకు చెల్లించాల్సిన మొత్తం 38,492 కోట్లు. కమిషన్ ముందు హాజరైన TGSPDCL సీఎండీ జితేష్ వి.పాటిల్.., ఈ అంతరాన్ని పూడ్చడానికి ప్రభుత్వం నుండి మద్దతును ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
TGSPDCL పరిధిలో 1,20,95,963 మంది వినియోగదారులు ఉన్నారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 12,09,563 మంది వినియోగదారులు అదనంగా చేరారు. రికార్డు స్థాయిలో 35,175 ఎంవీఏ లోడ్ స్థాయిని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో డిసెంబర్ వరకు 39,556 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగం నమోదైంది. ఇందులో గృహ రంగ వినియోగం 23 శాతం, వ్యవసాయ రంగం 21 శాతం, వాణిజ్య రంగం 16 శాతం, ఇతర వర్గాలు 9 శాతం ఉన్నాయి. మార్చి 3న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 18,139 మెగావాట్ల గరిష్ట విద్యుత్ డిమాండ్, మార్చి 6న టీజీఎస్పీడీసీఎల్ పరిమితుల్లో 11,129 మెగావాట్లు నమోదయ్యాయి. జీహెచ్ఎంసీ పరిమితుల్లో మార్చి 3న గరిష్ట డిమాండ్ 4,421 మెగావాట్లకు చేరుకుంది. రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో డిమాండ్ 20,975 మెగావాట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా.
సరఫరా, పంపిణీ నష్టాలు 8.30 శాతం నుండి 8.04 శాతానికి తగ్గాయని, 2020-21లో 9.60 శాతం నుండి నష్టాలు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 8.04 శాతానికి తగ్గాయని జితేష్ వి.పాటిల్ పేర్కొన్నారు. ఇది డిస్కామ్ మెరుగైన పనితీరును ప్రతిబింబిస్తుంది. 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో యూనిట్కు విద్యుత్ కొనుగోలు ఖర్చు కూడా రూ.6.35 నుండి ప్రస్తుత సంవత్సరంలో రూ.5.54కి తగ్గిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 2024-25లో యూనిట్కు రూ.6.11గా ఉన్న నిర్దిష్ట ఆదాయం రూ.6.26కి పెరిగింది.
TGSPDCL అమలు చేస్తున్న పంపిణీ మౌలిక సదుపాయాల కారణంగా పీటీఆర్ వైఫల్యాలు గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 1.82 శాతం నుండి 1.49 శాతానికి తగ్గాయి. అదేవిధంగా డీటీఆర్ వైఫల్యాలు కూడా గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 9.12 శాతం నుండి 2025-26లో 8.03 శాతానికి తగ్గాయి. టీజీఎస్పీడీసీఎల్ పరిమితుల్లోని 30 శాతం గృహ వినియోగదారులు గృహ జ్యోతి పథకం కింద ప్రయోజనం పొందుతున్నారని పాటిల్ తెలిపారు.
ఫిబ్రవరి వరకు కంపెనీ 5.44 కోట్ల మందికి సున్నా బిల్లులు జారీ చేసిందని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనికి సబ్సిడీగా రూ. 1,930.66 కోట్లు తిరిగి చెల్లించిందని జితేష్ వి.పాటిల్ అన్నారు. ఈ పథకంతో విద్యుత్ చోరి తగ్గింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 71,916 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ అవసరం ఉంటుందని TGSPDCL అంచనా వేస్తోంది. వ్యవసాయ వినియోగదారులకు సంబంధించిన సమస్యలను త్వరగా పరిష్కరించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా పాటిల్ హామీ ఇచ్చారు.