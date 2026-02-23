Edit Profile
    TGSPDCL : విద్యుత్ వినియోగదారులకు అలర్ట్ - 'వాట్సాప్' సేవలు వచ్చేశాయ్..! ఈ నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి

    టీజీఎస్పీడీసీఎల్ వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు సరికొత్త సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వాట్సాప్ చాట్ ద్వారా కూడా ఫిర్యాదులు స్వీకరించే సేవలను ప్రారంభించింది. ఈ మేరకు 8712441912 నెంబర్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

    Published on: Feb 23, 2026 6:29 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    విద్యుత్ వినియోగదారులకు దక్షిణ తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ (టీజీఎస్పీడీసీఎల్) కీలక అలర్ట్ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే పలు సాంకేతిక ఆధారిత సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురాగా... తాజాగా వాట్సాప్ చాట్ ద్వారా కూడా ఫిర్యాదులు స్వీకరించే సేవలను ప్రారంభించింది. ఈ నూతన విధానం ద్వారా వినియోగదారుల సమస్యలను మరింత వేగంగా,సమర్థవంతంగా పరిష్కరించవచ్చని సంస్థ తెలిపింది.

    వాట్సాప్​లో టీజీఎస్పీడీసీఎల్ సేవలు
    వాట్సాప్​లో టీజీఎస్పీడీసీఎల్ సేవలు

    అప్రకటికత కరెంట్ కట్, విద్యుత్ మీటర్లలో సమస్యలు, కరెంట్ బిల్లుల చెల్లింపు, స్టేటస్ వంటి వాటిని ఒక్క మెసేజ్‌తో తెలుసుకోవచ్చు. ఈ మేరకు 8712441912 నెంబర్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

    వాట్సాప్ సేవలను ఎలా ఉపయోగించాలి...?

    • TGSPDCL విద్యుత్ వినియోగదారులు మొదటగా మీ ఫోన్‌లో 8712441912 అనే నంబర్‌ను సేవ్ చేసుకోవాలి.
    • ఆ తర్వాత, ఈ నంబర్‌కు వాట్సాప్ ద్వారా 'హాయ్' అని సందేశం పంపాలి.
    • వెంటనే, 'వెల్‌కమ్ టు టీజీఎన్పీడీసీఎల్ కాల్ సెంటర్' అనే సందేశం వస్తుంది.
    • వ్యూ మెనూపై క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్‌పై 'రిజిస్టర్ కంప్లైంట్', 'ట్రాక్ కంప్లైంట్', బిల్ రిలేటెడ్, పవర్ సప్లై స్టేటస్, 'చాట్ విత్ ఏజెంట్' అనే ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.
    • మీరు 'రిజిస్టర్ కంప్లైంట్' ఎంచుకుని, మీ సర్వీస్ నంబర్‌ను నమోదు చేయాలి.
    • సర్వీస్ నంబర్ నమోదు చేయగానే మీ విద్యుత్ సర్వీస్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. వివరాలు సరైనవే అయితే, మీరు ఫిర్యాదుకు సంబంధించిన మెనూను చూడవచ్చు.
    • మెనూలో కనిపించే సమస్యల విభాగాల నుంచి మీకు ఎదురైన సమస్యను ఎంచుకుని ఫిర్యాదు నమోదు చేయాలి.
    • ఒకవేళ మీరు నేరుగా మాట్లాడాలనుకుంటే 'చాట్ విత్ ఏజెంట్' ఆప్షన్ ఉపయోగించవచ్చు.
    • ఫిర్యాదు నమోదు చేసిన వెంటనే మీకు ఒక కంప్లైంట్ ఐడీ లభిస్తుంది. ఈ ఐడీతో సమస్య పరిష్కార పురోగతిని ఎప్పుడైనా ట్రాక్ చేయవచ్చు.

    వాట్సాప్ చాట్ బాట్ సేవలతో వినియోగదారుల సమస్యలను వేగంగా తెలుసుకోవటంతో పాటు పరిష్కరించవచ్చని సంస్థ అధికారులు తెలిపారు. ఈ తరహా సేవలపై వినియోగదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    News/Telangana/TGSPDCL : విద్యుత్ వినియోగదారులకు అలర్ట్ - 'వాట్సాప్' సేవలు వచ్చేశాయ్..! ఈ నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి
    News/Telangana/TGSPDCL : విద్యుత్ వినియోగదారులకు అలర్ట్ - 'వాట్సాప్' సేవలు వచ్చేశాయ్..! ఈ నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి
