కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పక్కన ఇల్లు కొంటున్నారా? ఇవి తెలియకపోతే మీ డబ్బు వృథా అయినట్టే!
ట్రాన్స్ఫార్మర్ పక్కనే ఇల్లు ఉంటే కొనొచ్చా? వద్దా? కొంటే ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి? రెడ్డిట్ వేదికగా మొదలైన ఈ చర్చపై ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వాటిని ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
సొంతిల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితకాల కల. అందుకే ఇల్లు కొనేటప్పుడు వాస్తు నుంచి మొదలుకొని వెంటిలేషన్ వరకు అన్నీ చూసుకుంటారు. అయితే, ఇటీవల కాలంలో గృహ కొనుగోలుదారులు కేవలం ఇంటి లోపలి సౌకర్యాలనే కాకుండా, ఇంటి గోడ అవతల ఏముందనే విషయాన్ని కూడా నిశితంగా గమనిస్తున్నారు! మరీ ముఖ్యంగా ఇంటికి కొద్ది అడుగుల దూరంలోనే విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటే అది ఆందోళన కలిగించే విషయమే అని భావిస్తున్నారు. అసలు ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పక్కన ఇల్లు కొనొచ్చా? ఒకవేళ కొంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు? ఈ వివరాలు మీకోసం..
సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసిన ఒక బయ్యర్ ఆవేదన..
ఇటీవల ఒక వ్యక్తి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ‘రెడ్డిట్’లో తన సమస్యను వివరించారు. "నేను ఒక ఇంటిని చూశాను. అది నాకు బాగా నచ్చింది. కానీ ఆ సొసైటీలో అన్నీ అమ్ముడైపోయి కేవలం ఆ ఒక్క ఇల్లు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. దానికి కారణం ఇంటికి కేవలం 6-7 అడుగుల దూరంలోనే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉండటమేనని నా అనుమానం. బిల్డర్ మాత్రం అది సురక్షితమేనని చెబుతున్నారు. నేను ఆ ఇల్లు కొనొచ్చా?" అని అడిగారు.
దీనిపై నెటిజన్లు, రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు రకరకాలుగా స్పందించారు.
ఇంటికి దగ్గరిలో ట్రాన్స్ఫార్మర్- ప్రధాన సమస్యలు..
ట్రాన్స్ఫార్మర్ పక్కన ఇల్లు ఉండటం వల్ల ఎదురయ్యే ఇబ్బందులపై ప్రధానంగా మూడు అంశాలు గురించి చర్చ జరుగుతోంది.
ప్రమాదాల ముప్పు: భారత్లో రోడ్ల పక్కన ఉండే ఆయిల్ ఆధారిత ట్రాన్స్ఫార్మర్లు సరిగ్గా నిర్వహించకపోతే పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంది!
"భారత్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పేలడం, ఆయిల్ లీక్ అవ్వడం కొత్తేమీ కాదు. కేవలం 6-7 ఇంచ్ దూరంలో ఇల్లు ఉంటే, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మంటలు వేగంగా వ్యాపించి భారీ నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది," అని ఒక వినియోగదారుడు హెచ్చరించారు.
నిరంతర శబ్దం: ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పని చేసేటప్పుడు ఒక రకమైన 'హమ్మింగ్' సౌండ్ వస్తుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో లోడ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ శబ్దం చాలా చికాకు కలిగిస్తుంది. బెడ్రూమ్ గోడ పక్కనే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటే నిద్రకు ఆటంకం కలుగుతుంది.
వర్షాల సమయంలో భయం: రోడ్డు పక్కన ఉండే ట్రాన్స్ఫార్మర్ల వద్ద నీరు నిలిచినప్పుడు షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది అపార్ట్మెంట్ వాసులకు ప్రాణాపాయంగా పరిణమించవచ్చు.
రీసేల్ చేయాలంటే చుక్కలు కనిపిస్తాయి!
మీరు ఆ ఇల్లు కొన్న తర్వాత భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా అమ్మాలనుకుంటే మాత్రం కష్టాలు తప్పవని రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు.
రియల్టీ కార్ప్ ప్రతినిధి సునీల్ సింగ్ దీనిపై మాట్లాడుతూ..
"ఇంటి బయట ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటే అది కొనుగోలుదారుల్లో ఒక మానసిక ఇబ్బందిని సృష్టిస్తుంది. భద్రతా ప్రమాణాల గురించి ఎన్ని చెప్పినా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ పేలుళ్లు, నిప్పురవ్వల వంటి ప్రమాదాల గురించి జనం భయపడతారు."
సునీల్ సింగ్ విశ్లేషణ ప్రకారం:
తక్కువ ధర: ఇలాంటి ఇళ్లు సాధారణ ధర కంటే 8-10% తక్కువ ధరకే అమ్ముడవుతాయి.
ఎక్కువ సమయం: సాధారణ ఫ్లాట్ నెల రోజుల్లో అమ్ముడైతే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ పక్కన ఉన్న ఫ్లాట్ అమ్ముడవడానికి 4 నుంచి 5 నెలలు పట్టవచ్చు. అంటే మీకు అత్యవసరంగా డబ్బు కావాలన్నప్పుడు ఈ ఇల్లు వెంటనే అమ్ముడవదు.
మరి అపార్ట్మెంట్ లోపల ఉండే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు సురక్షితమేనా?
బయట రోడ్ల మీద ఉండే ట్రాన్స్ఫార్మర్లతో పోలిస్తే, అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ లోపల ఉండేవి కొంతవరకు సురక్షితమని ఇంజనీర్లు చెబుతున్నారు.
లైసెన్స్డ్ ఇన్స్టాలేషన్: వీటిని నిబంధనల ప్రకారం, విద్యుత్ శాఖ అనుమతులతో నిపుణులైన కాంట్రాక్టర్లు ఏర్పాటు చేస్తారు.
నిర్వహణ: అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ సక్రమంగా మెయింటెనెన్స్ చేస్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం చాలా తక్కువ. ఆయిల్ లెవల్స్ చెక్ చేయడం, లోడ్ పెరగకుండా చూసుకోవడం వంటివి క్రమం తప్పకుండా చేయాలి.
ట్రాన్స్ఫార్మర్ తయారీదారు నాఫన్ ప్రకారం.. "నిర్వహణ లోపం ఉంటే తప్ప ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పేలవు! సరైన సమయంలో ఆయిల్ మారుస్తూ, చెకింగ్స్ చేయిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదు. బిల్డర్ నుంచి అపార్ట్మెంట్ బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత అసోసియేషన్ దీనిపై దృష్టి పెట్టాలి."
మరి ట్రాన్స్ఫార్మర్ పక్కన ఇల్లు తీసుకోవాలా? వద్దా?
ఇల్లు మీకు చాలా నచ్చినా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ విషయంలో మాత్రం ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కేవలం తక్కువ ధరకు వస్తుందని కొంటే, భవిష్యత్తులో అమ్మేటప్పుడు ఇబ్బందులు పడాల్సి రావచ్చని చెబుతున్నారు.
ఒకవేళ కొనాలని నిర్ణయించుకుంటే, రోజులో వివిధ సమయాల్లో అక్కడికి వెళ్లి శబ్దం ఎంత వస్తుందో చూడండి. అలాగే భద్రతా ప్రమాణాలు ఎలా ఉన్నాయో ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్తో తనిఖీ చేయించడం ఉత్తమం.