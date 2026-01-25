Edit Profile
    Home Loan : సొంతిల్లు కొంటున్నారా? హోమ్​ లోన్​ రూల్స్​, ట్యాక్స్​ బెనిఫిట్స్​ వివరాలు..

    "కూడు, గూడు, గుడ్డ" మనిషికి ప్రాథమిక అవసరాలు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితకాల పొదుపులో మెజారిటీ భాగాన్ని ఇల్లు కట్టుకోవడానికే కేటాయిస్తారు. మరి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి హోమ్ లోన్ ఎలా పొందాలి? దానిపై వచ్చే పన్ను ప్రయోజనాలు ఏంటి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 25, 2026 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గతంలో ప్రజలు.. తమ ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత వచ్చే డబ్బుతో ఇల్లు కట్టుకునేవారు. కానీ నేటి యువత, హోమ్ లోన్ సదుపాయం ఉండటంతో తక్కువ వయసులోనే సొంత ఇంటి కలను నిజం చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇల్లు కట్టుకోవడానికి హోమ్ లోన్ తీసుకోవడం గురించి, దాని ద్వారా పొందే పన్ను మినహాయింపుల గురించి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి. మీరు కూడా ఇల్లు కొనేందుకు ప్లాన్​ చేస్తుంటే, ఇది కచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది.

    హోమ్​ లోన్​ రూల్స్​, ట్యాక్స్​ బెనిఫిట్స్​ వివరాలు..
    హోమ్ లోన్ అర్హతలు, విధివిధానాలు..

    మీరు ఒక రెడీ టు మూవ్​ ఇన్​ ఇల్లు కొన్నా లేదా నిర్మాణంలో ఉన్న ఇంటిని కొన్నా బ్యాంకులు ఇచ్చే అర్హతలు, లోన్ కాలపరిమితి, వడ్డీ రేట్లు ఒకేలా ఉంటాయి.

    అయితే, మీరు సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి:

    దశల వారీగా నిధులు: నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులకైతే బ్యాంకులు దశల వారీగా డబ్బును విడుదల చేస్తాయి.

    సొంత ప్లాట్‌లో నిర్మాణం: మీ సొంత స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే, లోన్ ఇచ్చే బ్యాంకుల సంఖ్య కొంత తక్కువగా ఉండవచ్చు. దీని కోసం మీరు 'కాంపోజిట్ లోన్' (స్థలం కొనుగోలు + నిర్మాణం కలిపి) తీసుకోవచ్చు.

    నిధుల విడుదల: మీ వాటా డబ్బును మీరు పూర్తిగా ఖర్చు చేసిన తర్వాతే బ్యాంకులు డబ్బును విడుదల చేస్తాయి. మీ ఆర్కిటెక్ట్ లేదా సివిల్ ఇంజనీర్ ఇచ్చే ‘సర్టిఫికేట్’, ఇంటి ఫోటోల ఆధారంగా వాయిదాల పద్ధతిలో నిధులు అందుతాయి. కొన్ని బ్యాంకులు తమ సొంత ఇంజనీర్లను పంపి నిర్మాణ పురోగతిని తనిఖీ చేస్తాయి.

    హోమ్​ లోన్​ ఈఎంఐ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది?

    హోమ్​ లోన్ మొత్తం పూర్తిగా విడుదలైన తర్వాత (సాధారణంగా నిర్మాణం పూర్తయ్యాక) ఈఎంఐలు మొదలవుతాయి. అప్పటి వరకు మీరు కేవలం వడ్డీని మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనినే ‘ప్రీ-ఈఎంఐ వడ్డీ’ అంటారు.

    పన్ను ప్రయోజనాలు..

    ఇల్లు కట్టుకోవడం వల్ల పన్ను ఆదా చేసుకునేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి:

    1. సెక్షన్ 80సీ కింద అసలు (ప్రిన్సిపల్​) రీపేమెంట్: మీరు కట్టే ఈఎంఐలో అసలు భాగానికి సంబంధించి సంవత్సరానికి గరిష్టంగా రూ. 1,50,000 వరకు మినహాయింపు పొందవచ్చు. అయితే:

    నిర్మాణం పూర్తి కాకముందే మీరు అసలు చెల్లిస్తున్నట్లయితే, ఆ మొత్తానికి నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు పన్ను మినహాయింపు లభించదు.

    ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకున్న ఐదేళ్ల లోపు మీరు ఆ ఇంటిని అమ్మేస్తే, అప్పటి వరకు పొందిన పన్ను మినహాయింపులన్నీ రద్దవుతాయి. ఆ మొత్తం మీరు అమ్మిన ఏడాది ఆదాయంగా పరిగణిస్తారు.

    ఈ మినహాయింపు కేవలం ‘పాత పన్ను విధానం’లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

    2. సెక్షన్ 24(బీ) కింద వడ్డీ మినహాయింపు: రుణంపై చెల్లించే వడ్డీకి కూడా మినహాయింపు లభిస్తుంది.

    నిర్మాణం పూర్తి కావడానికి ముందే చెల్లించిన వడ్డీని నిర్మాణం పూర్తైన ఏడాది నుంచి ఐదు సమాన వాయిదాల్లో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.

    సెల్ఫ్-ఆక్యుపైడ్ (సొంతంగా ఉంటున్న) ఇళ్ల విషయంలో గరిష్టంగా రూ. 2 లక్షల వరకు వడ్డీ మినహాయింపు పొందవచ్చు. అయితే, లోన్ తీసుకున్న ఐదేళ్లలోపు నిర్మాణం పూర్తి కాకపోతే, ఈ పరిమితి రూ. 30,000కు తగ్గిపోతుంది.

    ఒకవేళ మీరు ఇంటిని అద్దెకు ఇచ్చినట్లయితే, మీరు చెల్లించే మొత్తం వడ్డీని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆ ప్రాపర్టీ వల్ల వచ్చే నష్టాన్ని రూ. 2 లక్షల వరకు మాత్రమే ఇతర ఆదాయాలతో అడ్జెస్ట్​ చేసుకునే వీలుంటుంది.

    కొత్త పన్ను విధానంలో పరిస్థితి ఏంటి?

    మీరు కొత్త పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకుంటే, సొంతంగా ఉంటున్న ఇంటి వడ్డీపై ఎటువంటి మినహాయింపు లభించదు. కేవలం అద్దెకు ఇచ్చిన ఇళ్ల విషయంలో మాత్రమే టాక్సెబుల్ అమౌంట్ వరకు వడ్డీని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.

    గమనించాల్సిన ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే.. వడ్డీ మినహాయింపు (సెక్షన్​ 24బీ) పొందిన తర్వాత ఐదేళ్లలోపు ఇంటిని అమ్మినా.. ఆ పన్ను ప్రయోజనాలను వెనక్కి తీసుకునే నిబంధన ఏదీ లేదు.

    -బల్వంత్​ జైన్​, ట్యాక్స్​- ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ నిపుణుడు.

