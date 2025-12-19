Edit Profile
    కేవలం 0.25% వడ్డీ తగ్గింపుతో లక్షల రూపాయల ఆదా.. అది ఎలాగో మీకు తెలుసా?

    హోమ్ లోన్ వడ్డీ రేటు 0.25% తగ్గడం అనేది పైకి చిన్నదిగా కనిపించినా, తెలివిగా నిర్ణయం తీసుకుంటే లక్షల రూపాయలు ఆదా చేసుకోవచ్చు. EMI తగ్గించుకోవాలా లేదా లోన్ కాలపరిమితిని తగ్గించాలా? ఏది లాభదాయకమో నిపుణుల విశ్లేషణ మీకోసం..

    Published on: Dec 19, 2025 2:43 PM IST
    By HT Telugu Desk
    సగటు మధ్యతరగతి భారతీయుడికి సొంత ఇల్లు ఒక కల. ఆ కల సాకారం కోసం తీసుకునే 'హోమ్ లోన్' దశాబ్దాల పాటు సాగే సుదీర్ఘ ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణంలో వడ్డీ రేట్లు కొంచెం తగ్గినా మనకు ఏదో తెలియని ఉపశమనం కలుగుతుంది. అయితే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లను 0.25% తగ్గించినప్పుడు చాలామంది అది చాలా చిన్న మార్పు అని అనుకుంటారు. కానీ, ఆ చిన్న మార్పునే మీ సంపదను పెంచుకునే ఆయుధంగా ఎలా మార్చుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    కేవలం 0.25% వడ్డీ తగ్గింపుతో లక్షల రూపాయల ఆదా.. అది ఎలాగో మీకు తెలుసా? (Pixabay)
    కేవలం 0.25% వడ్డీ తగ్గింపుతో లక్షల రూపాయల ఆదా.. అది ఎలాగో మీకు తెలుసా? (Pixabay)

    EMI తగ్గించుకోవాలా? కాలపరిమితి (Tenure) తగ్గించాలా?

    వడ్డీ రేట్లు తగ్గినప్పుడు బ్యాంకులు మన ముందు రెండు ఆప్షన్లు ఉంచుతాయి. ఒకటి.. నెలకు కట్టే EMI ని తగ్గించుకోవడం, రెండు.. EMI అలాగే ఉంచి లోన్ తీరిపోయే కాలాన్ని తగ్గించడం. లెక్కల ప్రకారం చూస్తే, EMI ని అలాగే ఉంచి లోన్ కాలపరిమితిని తగ్గించుకోవడమే అత్యంత తెలివైన పని.

    ఒక ఉదాహరణతో చూద్దాం: 50 లక్షల లోన్, 9% వడ్డీ రేటుతో 20 ఏళ్ల కాలపరిమితి ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు వడ్డీ 0.25% తగ్గితే:

    EMI తగ్గించుకుంటే: మీ మొత్తం లోన్ కాలంలో సుమారు 3.83 లక్షల వడ్డీ ఆదా అవుతుంది.

    కాలపరిమితి తగ్గించుకుంటే: అదే 0.25% తగ్గింపుతో మీరు లోన్ కట్టే కాలాన్ని తగ్గిస్తే, ఏకంగా 9.45 లక్షల వరకు వడ్డీ ఆదా అవుతుంది.

    అంటే కేవలం మీ నిర్ణయం వల్ల సుమారు 5.6 లక్షల అదనపు లాభం పొందే అవకాశం ఉంది.

    మీరేం ఎంచుకోవాలి? ఒక చిన్న గైడ్..

    ఇది కేవలం అంకెల ఆట కాదు, మీ ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించిన విషయం. మీ అవసరాలను బట్టి ఇలా నిర్ణయం తీసుకోండి:

    మీరు EMI తగ్గించుకోవచ్చు, ఒకవేళ:

    • మీ నెలవారీ బడ్జెట్ చాలా టైట్‌గా ఉంటే.
    • పిల్లల చదువులు లేదా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వంటి ఇతర ఖర్చులు ముందున్నప్పుడు.
    • క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్లు లేదా ఇతర పర్సనల్ లోన్లు ఉండి, వాటిని తీర్చడానికి అదనపు డబ్బు అవసరమైనప్పుడు.

    మీరు కాలపరిమితిని (Tenure) తగ్గించుకోవాలి, ఒకవేళ:

    • పాత EMI ని మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కట్టగలిగితే.
    • లోన్ నుంచి వీలైనంత త్వరగా బయటపడాలని మీరు కోరుకుంటే.
    • దీర్ఘకాలంలో వడ్డీ రూపంలో బ్యాంకులకి కట్టే డబ్బును ఆదా చేయాలనుకుంటే.

    లోన్ ఆదా కోసం స్మార్ట్ చెక్‌లిస్ట్:

    వడ్డీ తగ్గింపు అమలైందో లేదో చూడండి: ఆర్‌బీఐ రేట్లు తగ్గించిన వెంటనే బ్యాంకులు ఆ లాభాన్ని మీకు బదిలీ చేయకపోవచ్చు. కాబట్టి మీ వడ్డీ రేటు అప్‌డేట్ అయ్యిందో లేదో మీ బ్యాంకును అడిగి తెలుసుకోండి.

    వేరే బ్యాంకులతో పోల్చండి: మీ బ్యాంక్ కంటే ఇతర బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీకి లోన్ ఇస్తుంటే, 'లోన్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్' గురించి ఆలోచించండి.

    క్రమశిక్షణ ముఖ్యం: ఒకవేళ మీరు EMI ని తగ్గించుకున్నట్లయితే, ఆ మిగిలిన డబ్బును అనవసర ఖర్చులు చేయకుండా ఒక SIP (Systematic Investment Plan) లో పెట్టుబడి పెట్టండి.

    చివరగా.. వడ్డీ రేట్లు పెరగడం లేదా తగ్గడం మన చేతుల్లో లేదు. కానీ, తగ్గిన రేట్లను మనకు అనుకూలంగా ఎలా మార్చుకోవాలనేది మాత్రం మన చేతుల్లోనే ఉంది. గుర్తుంచుకోండి, వడ్డీ రేట్లు సంపదను సృష్టించవు, మనం తీసుకునే సరైన నిర్ణయాలే మనల్ని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేస్తాయి.

    - అనూజ్ శర్మ,

    చీఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్,

    ఇండియన్ మార్టిగేజ్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్

