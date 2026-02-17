మీ మొబైల్లోనే TG EAPCET 2026 అప్లై చేసుకోవచ్చు.. స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ పరీక్ష కేంద్రాలు!
తెలంగాణ ఈఏపీసెట్పై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. ఈఏపీసెట్ కోసం విద్యార్థులు మెుబైల్ ద్వారా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ మేరకు అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈఏపీసెట్ పరీక్షల నిర్వహణపై ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ బాలకిష్టారెడ్డి, జేఎన్టీయూ వర్సిటీ వీసీ కిషన్కుమార్, రెక్టార్ విజయ్కుమార్ రెడ్డి, రిజిస్ట్రార్ వెంకటేశ్వరరావుతోపాటుగా పలువురు అధికారులు సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులు పలు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.
టీజీ ఈఏపీసెట్ అప్లికేషన్స్ సహా.. పరీక్షల్లో ఎలాంటి తప్పులు దొర్లకుండా.. పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టుగా జెఎన్టీయూ రెక్టార్ విజయ్కుమార్ రెడ్డి చెప్పారు. 'ఈ ఏడాది మెుదటిసారిగా మెుబైల్ ద్వారా ఈఏపీసెట్కు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నాం. పరీక్ష పూర్తయిన వెంటనే విద్యార్థుల ప్రతిభ ఆధారంగా ప్రిలిమినరీ మార్కులు స్క్రీన్పై డిస్ప్లే అయ్యేలా చూస్తాం. దీంతో విద్యార్థులు ఫలితాలు వచ్చేదాకా ఎదురుచూడకుండా.. గతేడాది ర్యాంకులతో పోల్చి తమకు సుమారు ఎంత ర్యాంక్ వచ్చిందో అంచనాకు రావొచ్చు.' అని విజయ్కుమార్ రెడ్డి అన్నారు.
అంతేకాదు రిజిస్ట్రేషన్ టైమ్లో తప్పులు దొర్లితే.. విద్యార్థులకు ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుందని విజయ్కుమార్ రెడ్డి చెప్పారు. ఇంటర్ బోర్డు నుంచి తాము వివరాలు తీసుకున్నామన్నారు. విద్యార్థులు స్ట్రీమ్ తప్పుగా పెడితే.. హెల్ప్ డెస్క్ నుంచి సమాచారం ఇస్తామని వెల్లడించారు. స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఆరోగ్య సమస్యలు, జ్వరం వంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి పరీక్షా కేంద్రాల్లో అవసరమైన వైద్య సాయం అందిస్తామని పేర్కొన్నారు
టీజీ ఈఏపీసెట్ -2026 పరీక్షలు మే 4, మే 5న అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ ప్రవేశ పరీక్షలు ఉంటాయి. మే 9 నుంచి మే 11 వరకు ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తారు. ఉదయం, మధ్యాహ్నం రెండు షిప్టుల్లో పరీక్షలు జరుగుతాయి.
ముఖ్యమైన తేదీలు
- ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం - 19 ఫిబ్రవరి 2026
- ఫైన్ లేకుండా చివరి తేదీ - 4 ఏప్రిల్ 2026.
- రూ. 250 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 10-04-2026
- రూ. 500 ఫైన్ తో చివరి తేదీ - 15-04-2026
- రూ. 2,500 ఆలస్య రుసుంతో చివరి తేదీ - 20-04-2026
- రూ. 5,000 ఆలస్య రుసుంతో చివరి తేదీ - 24-04-2026
- రూ. 10,000 ఆలస్య రుసుంతో చివరి తేదీ - : 02-05-2026)
- ఇంటర్ పూర్తి అయిన విద్యార్థులు టీజీ ఈఏపీసెట్ పరీక్ష రాసేందుకు అర్హులవుతారు.
- టీజీ ఈఏపీసెట్ -2026 (బైపీసీ స్ట్రీమ్) పరీక్ష తేదీలు - మే 4, మే 5న అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ ప్రవేశ పరీక్షలు ఉంటాయి.
- టీజీ ఈఏపీసెట్ - 2026(ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్) పరీక్ష తేదీలు - మే 9 నుంచి మే 11 వరకు ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తారు.
- అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://eapcet.tgche.ac.in/
అభ్యర్థులు సాధించే ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. విడతల వారీగా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి అయినప్పటికీ సీట్ల మిగిలితే.. స్పాట్ అడ్మిషన్లకు మార్గదర్శకాలను విడుదల చేస్తారు. ఈ విషయంలో ఉన్నత విద్యా మండలి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈసారి కూడా జేఎన్టీయూనే టీజీ ఈఏపీసెట్ 2026 ఎంట్రెన్స్ బాధ్యతలను చూసుకుంటోంది.