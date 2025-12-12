Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Dec 12, 2025 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ শুক্রবার ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে এই চার রাশির ভাগ্যে গ্রহ, নক্ষত্রদের অবস্থানের বিচারে কী ঘটতে চলেছে, তা দেখে নিন। আজ শুক্রবারের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল।
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল।

    মেষ

    দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কিছু নতুন দায়িত্ব পাবেন, যা আপনি প্রশংসনীয়ভাবে পালন করবেন। আপনার সম্পর্কের উন্নতি হবে, এমনকি আপনি পদোন্নতিও পেতে পারেন। আপনার আশেপাশের এলাকায় যেকোনো বিরোধ এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আইনি জটিলতায় পরিণত হতে পারে। সাবধানতার সাথে যানবাহন ব্যবহার করুন, তাই ধার করা এড়িয়ে চলুন।

    বৃষ

    আপনি আপনার আয় এবং ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখবেন, ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করা সহজ করে তুলবেন। তবে, আপনি গুজবের উপর নির্ভর করতে পারেন, যা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তর্কের কারণ হতে পারে। আপনার সাহস এবং সাহস বৃদ্ধি পাবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও উন্নত হবে। আপনি একজন বন্ধুর সাথে দেখা করে খুব খুশি হবেন।

    মিথুন

    তারা তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে এবং আপনার মা আপনাকে কিছু দায়িত্ব দিতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশ মনোরম থাকবে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। যদি আপনি আপনার ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতন নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তাহলে সেই সমস্যার সমাধান হবে।

    কর্কট

    আপনার প্রয়োজনীয় কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। চলমান বৈবাহিক সমস্যাগুলি আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে। ব্যাংকিং খাতে কর্মরতরা কোনও ভাল পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন। একটি শুভ এবং শুভ পারিবারিক অনুষ্ঠান আনন্দের পরিবেশ বয়ে আনবে। আপনি আপনার প্রবীণদের যত্ন নেওয়ার জন্যও সময় বের করবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

