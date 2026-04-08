    ২০২৭ সালে শনির মহাগোচর! ৩০ বছর পর মেষ রাশিতে শনি, কোন ৩ রাশির ভাগ্য খুলবে আর কাদের থাকতে হবে সাবধানে

    ২০২৭ সালের জুন মাসে শনি মেষ রাশিতে প্রবেশ করবেন। শনিদেবের এই ঘর বদল বিরাট বড় প্রভাব ফেলবে মানুষের জীবনে। কার উপর কেমন প্রভাব পড়বে, জেনে নিন। 

    Published on: Apr 08, 2026 11:15 AM IST
    By Suman Roy
    ২০২৭ সালে জ্যোতিষশাস্ত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। গ্রহদের মধ্যে সবথেকে ধীরগতিসম্পন্ন এবং ন্যায়ের দেবতা হিসেবে পরিচিত 'শনি' তাঁর বর্তমান রাশি কুম্ভ ত্যাগ করে মেষ রাশিতে প্রবেশ করবেন। জুনের এই শনি গোচর ১২টি রাশির জীবনেই আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে। দীর্ঘ ৩০ বছর পর মেষ রাশিতে শনির এই প্রত্যাবর্তন কোনো রাশির জন্য সৌভাগ্যের দরজা খুলে দেবে, আবার কাউকে ফেলবে কঠিন পরীক্ষার মুখে।

    ২০২৭ সালে শনির মহাগোচর! ৩০ বছর পর মেষ রাশিতে শনি, কোন ৩ রাশির ভাগ্য খুলবে
    ২০২৭ সালে শনির মহাগোচর! ৩০ বছর পর মেষ রাশিতে শনি, কোন ৩ রাশির ভাগ্য খুলবে

    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি দেবের রাশি পরিবর্তনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, কারণ শনি এক একটি রাশিতে প্রায় আড়াই বছর অবস্থান করেন। ২০২৭ সালের জুন মাসে শনি মেষ রাশিতে প্রবেশ করবেন। মেষ হলো মঙ্গলের রাশি এবং এখানে শনি 'নীচস্থ' বা দুর্বল অবস্থায় থাকেন। শনির এই অবস্থান বিশ্বজুড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও বড় প্রভাব ফেলবে।

    শনি গোচরের প্রভাব ও সাড়ে সাতি

    শনির মেষ রাশিতে প্রবেশের সাথে সাথেই কুম্ভ রাশির জাতকরা শনির সাড়ে সাতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবেন। অন্যদিকে, মিথুন এবং তুলা রাশির জাতকদের ওপর থেকে শনির আড়াই বছরের 'ধাইয়া' বা অশুভ দশা শেষ হবে। তবে নতুন করে শনির কবলে পড়বে কিছু নির্দিষ্ট রাশি, যাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত সাবধানতার।

    ভাগ্যের শিখরে থাকবে যে রাশিগুলো:

    ১. বৃষ রাশি (Taurus):

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই গোচর অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল পাবেন। যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য ২০২৭ সালটি সাফল্যের বছর হতে পারে। ব্যবসায়িক বিনিয়োগ থেকে বড় ধরণের লাভের যোগ রয়েছে।

    ২. সিংহ রাশি (Leo):

    সিংহের জাতকদের জন্য শনির এই পরিবর্তন ভাগ্যের সহায়তা নিয়ে আসবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোনো বিবাদ থাকলে তা মিটে যাবে। সমাজ ও রাজনীতিতে আপনার মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বিদেশ ভ্রমণের স্বপ্ন এই সময়ে পূরণ হতে পারে।

    ৩. ধনু রাশি (Sagittarius):

    আপনার রাশির জন্য শনি দেব অনুকূল ফল দেবেন। আর্থিক স্থিতি আগের চেয়ে অনেক মজবুত হবে। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করার জন্য এটিই শ্রেষ্ঠ সময়। পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তি বজায় থাকবে।

    কাদের সতর্ক থাকতে হবে?

    মেষ রাশি (Aries):

    যেহেতু শনি আপনার রাশিতেই প্রবেশ করছেন, তাই আপনার ওপর শনির সাড়ে সাতির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে। মানসিক চাপ এবং কাজের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় এই সময় বিবাদ এড়িয়ে চলুন।

    কন্যা ও বৃশ্চিক রাশি (Virgo & Scorpio):

    এই দুই রাশির জাতকদের ওপর শনির 'ধাইয়া' শুরু হতে পারে। এর ফলে ছোটখাটো কাজেও অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। অর্থ অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন।

    অশুভ প্রভাব কাটানোর উপায়

    শনির নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচতে জ্যোতিষবিদরা কিছু বিশেষ প্রতিকার জানিয়েছেন:

    • শনি চালিসা পাঠ: প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শনি মন্দিরে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান এবং শনি চালিসা পাঠ করুন।
    • দান কার্য: কালো তিল, কালো কাপড় বা লোহার বস্তু দুঃস্থ মানুষকে দান করা শুভ।
    • অসহায়কে সাহায্য: শনি দেব কর্মফলের দেবতা, তাই শ্রমিক বা অসহায় মানুষের সেবা করলে তিনি দ্রুত সন্তুষ্ট হন।
    • হনুমান আরাধনা: যারা নিয়মিত বজরংবলীর পুজো করেন, তাদের ওপর শনির কুদৃষ্টি পড়ে না।

    ২০২৭ সালের শনি গোচর আমাদের কর্মফলের হিসাব নেওয়ার একটি সময়। যারা সৎ পথে চলেন এবং কঠোর পরিশ্রম করেন, শনি দেব তাদের সবসময়ই পুরস্কৃত করেন। তাই রাশির প্রভাব যাই হোক না কেন, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেলে শনির এই পরিবর্তন আপনার জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে।

      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন।

