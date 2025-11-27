দক্ষিনী ছবি নিয়ে বিস্ফোরক সুনীল শেট্টি! 'নেতিবাচক চরিত্রে…', যা বললেন নায়ক

দক্ষিনী ছবি নিয়ে বিস্ফোরক সুনীল শেট্টি! 'নেতিবাচক চরিত্রে…', যা বললেন নায়ক
সুনীল শেট্টি ম্যাঙ্গালোরীয়, তবুও তিনি দক্ষিণ ভারতীয় ছবি এড়িয়েই চলেন। সম্প্রতি তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি কেন দক্ষিণ ভারতীয় ছবিতে কাজ করেন না, তখন তিনি অকপটে বলেছিলেন যে, দক্ষিণ ভারতীয় ছবিতে প্রায়শই হিন্দি চলচ্চিত্রের তারকাদের খলনায়ক হিসেবে দেখানো হয় এবং তিনি এটা অপছন্দ করেন।
দ্য লালানটপকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুনীল বলেন, ‘আমি দক্ষিণ ভারতীয় ছবির প্রস্তাব পাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তাঁরা আমাদের (হিন্দি চলচ্চিত্র শিল্পের অভিনেতাদের) নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করার প্রস্তাব দেয়। তাঁরা হিন্দি ছবির নায়কদের শক্তিশালী খলনায়ক হিসেবে তুলে ধরেন, এবং এটাই তাঁদের মধ্যে একটা জিনিস যা আমি পছন্দ করি না।’
তিনি আরও বলেন যে, তিনি রজনীকান্তের সঙ্গে একটি ছবি করেছিলেন কারণ এটা তাঁর জন্য একটি বাকেট টিক পরার মতো মুহূর্ত ছিল। তিনি বলেন, ‘আমি রজনী স্যারের সঙ্গে একটা ছবি করেছি কারণ আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলাম। আমি ওঁর সঙ্গে পর্দায় একসঙ্গে ধরা দিতে চেয়েছিলাম।’
সুনীল আরও জানান যে, তিনি সম্প্রতি কর্ণাটকের স্থানীয় ছবিগুলিকে সমর্থন করার জন্য একটা ছোটো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি বলেন, ‘সম্প্রতি, আমি একটা ছোট ছবিতে কাজ করেছি যা সত্যিই ভালো ব্যবসা করছে, ছবিটির নাম ‘জয়’।'
