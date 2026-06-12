నర్సింగ్లో కొత్తగా 10 పీజీ రెసిడెన్సీ కోర్సులు.. లిస్టులోని కోర్సులు ఇవే!
వైద్య రంగంలో మరో కీలక అడుగు పడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా 10 నర్సింగ్ పీజీ రెసిడెన్సీ కోర్సులను తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
భారతదేశ వైద్య రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా భారత నర్సింగ్ కౌన్సిల్ (INC) సరికొత్త అడుగులు వేస్తోంది. అందులో భాగంగానే నర్సుల వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేర్చేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్(PG) రెసిడెన్సీ కోర్సులను ప్రవేశపెట్టేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ నర్సింగ్ కళాశాలల్లో రెండేళ్ల కాలవ్యవధి గల 10 సరికొత్త పీజీ రెసిడెన్సీ కోర్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
అమెరికా, బ్రిటన్, ఆస్ట్రేలియా, నెదర్లాండ్స్ వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో 'నర్సింగ్ ప్రాక్టీషనర్' విధానం అత్యంత విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. అక్కడ నర్సులు కేవలం వైద్యులకు సహాయకులుగా మాత్రమే కాకుండా, రోగుల సంరక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారు.
ఇదే విధానాన్ని భారతదేశంలోనూ వర్తింపజేయడం ద్వారా క్రిటికల్ కేర్, అత్యవసర వైద్య సేవల నాణ్యతను పెంచవచ్చని ఐఎన్సీ భావించింది. సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రుల్లో ఉన్న వైద్య నిపుణుల కొరతను అధిగమించడానికి, రోగులకు తక్షణమే నాణ్యమైన చికిత్స అందించడానికి ఈ అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.
10 ప్రత్యేక కోర్సులు ఇవే
రాష్ట్రంలోని బోధనాసుపత్రులకు అనుబంధంగా ఉన్న నర్సింగ్ కళాశాలల్లో, అక్కడ ఉన్న వసతులు, అవసరాల ప్రాతిపదికన కింది కోర్సులను కేటాయించనున్నారు.
నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ ఇన్ క్రిటికల్ కేర్ (NPCC): అత్యవసర ఐసీయూ సేవల కోసం.
నెఫ్రాలజీ నర్సింగ్: కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధిగ్రస్తుల సంరక్షణ.
అనస్థీషియా నర్సింగ్: శస్త్రచికిత్సల సమయంలో అనస్థీషియా విభాగంలో సహకారం.
పీడియాట్రిక్ కేర్ నర్సింగ్: చిన్నారుల ప్రత్యేక వైద్య సేవలు.
ఫ్యామిలీ హెల్త్ నర్సింగ్: కుటుంబీకుల సమగ్ర ఆరోగ్య సంరక్షణ.
ప్రాక్టీషనర్ ఇన్ జెరియాట్రిక్ నర్సింగ్: వృద్ధుల ఆరోగ్య సమస్యల నిర్వహణ.
ట్రామా అండ్ ఎమర్జెన్సీ నర్సింగ్: ప్రమాదాలు, అత్యవసర కేసుల తక్షణ వైద్యం.
ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ నర్సింగ్: అవయవ మార్పిడి చికిత్సల ప్రత్యేక సంరక్షణ.
మెంటల్ హెల్త్ / సైకియాట్రిక్ నర్సింగ్: మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల బాధితులకు కౌన్సిలింగ్, సేవలు.
ప్రాక్టీషనర్ ఇన్ నియోనేటల్ నర్సింగ్: పురిటిపాపలు (నవజాత శిశువులు) ప్రత్యేక సంరక్షణ.
ప్రిన్సిపాళ్లతో ఈ నెల 23న ప్రత్యేక వర్క్షాప్
ఈ వినూత్న కోర్సులపై స్పష్టతనిచ్చేందుకు, కళాశాలల యాజమాన్యాలకు ముందస్తు అవగాహన కల్పించేందుకు ఏపీ నర్సెస్ అండ్ మిడ్వైవ్స్ కౌన్సిల్ వేగంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 23వ తేదీన రాష్ట్రంలోని అన్ని నర్సింగ్ కళాశాలల ప్రిన్సిపాళ్లతో ఒక ఉన్నత స్థాయి వర్క్షాప్ను నిర్వహించనున్నారు.
ఆరోగ్య రంగ నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
ఈ కొత్త కోర్సుల ద్వారా నర్సింగ్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు దేశీయంగానే కాకుండా విదేశాలలోనూ అపారమైన ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కార్పొరేట్, సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్లో వీరికి భారీ డిమాండ్ ఏర్పడనుంది. ప్రస్తుతం వైద్యారోగ్య శాఖ ఈ కోర్సుల నిర్వహణ, మౌలిక వసతుల కల్పనపై విస్తృత కసరత్తు చేస్తోంది. త్వరలోనే సీట్ల కేటాయింపు, అడ్మిషన్ల ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వెలువడనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More