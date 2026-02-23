తిరుమలలో నెయ్యి క్వాలిటీ చెక్ కోసం 'ఈ-టంగ్, ఈ-నోస్‌'.. రూ.25 కోట్లతో ఫుడ్ ల్యాబ్

ప్రసాదం, యాత్రికులకు అందించే ఆహారం భద్రత, నాణ్యతను నిర్ధారించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తిరుమలలో రూ.25 కోట్లతో అత్యాధునిక ఆహార ప్రయోగశాలను ప్రారంభించనుంది. ఫ్రాన్స్ నుండి దిగుమతి చేసుకున్న ఎలక్ట్రానిక్ టంగ్ (ఈ-టాంగ్), ఎలక్ట్రానిక్ నోస్ (ఈ-నోస్) యంత్రాలు రానున్నాయి. అధునాతన పరీక్షా పరికరాలతో కూడిన ఈ సౌకర్యం వచ్చే నెలలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తుందని మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. పనులు దాదాపు 90 శాతం పూర్తయ్యాయి.
శ్రీవారి ప్రసాదం తయారీలో ఉపయోగించే నెయ్యి, డ్రై ఫ్రూట్స్, పప్పుధాన్యాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, చక్కెరతో పాటు, పూర్తయిన ప్రసాదం, ఆహార పదార్థాలు, భక్తులకు సరఫరా చేసే నీరు వంటి దాదాపు 60 ముడి పదార్థాలను ఈ ప్రయోగశాల పరీక్షిస్తుంది. రూ.3.5 కోట్ల అదనపు ఖర్చుతో సేకరించిన ఈ-టంగ్, ఈ-నోస్ వ్యవస్థలు నెయ్యిలో స్వల్ప నాణ్యతా తగ్గినా, కల్తీని కూడా గుర్తించగలవు.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు అమల్లోకి వచ్చింది. రాష్ట్రం అభ్యర్థన మేరకు భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల అథారిటీ (FSSAI) రూ.23 కోట్లు మంజూరు చేసింది. రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ, FSSAI మధ్య అక్టోబర్ 8, 2024న న్యూఢిల్లీలో ఒక ఒప్పందంపై సంతకం జరిగింది.
తిరుమల పిండి మిల్లు ప్రాంగణంలో పునరుద్ధరించిన 12,000 చదరపు అడుగుల రెండంతస్తుల భవనంలో ఈ ప్రయోగశాల ఉంటుంది. ఆరోగ్య శాఖ, టీటీడీ నుండి సుమారు 50 పరికరాలు, 40 మంది సిబ్బంది కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తారు. ఈ ల్యాబ్లో టీటీడీ జలప్రసాదాల నమూనాలను సైతం టెస్ట్ చేస్తారు. ఇందుకోసం 50 రకాల పరికరాలు, దీనికి సంబంధించిన యంత్రాలు ఏర్పాటు జరుగుతాయి.
ఇప్పటికే సుమారు 90 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయని మంత్రి సత్యకుమార్ వెల్లడించారు. అయితే ఈ-టంగ్, ఈ నోస్ యాంత్రాలను ఈ ఏడాది మే నెల నాటికి తీసుకువస్తారు.