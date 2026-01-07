Edit Profile
    అమరావతిలో రెండో విడత భూసేకరణ - ముఖ్యమైన 8 విషయాలు

    అమరావతిలో రెండో విడత భూ సమీకరణ ప్రారంభమైంది. వడ్డమానులో రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ ఇందుకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ విడత కింద 7 గ్రామాల్లో దశలవారీగా రెండో విడత ల్యాండ్ పూలింగ్ చేస్తారు.

    Published on: Jan 07, 2026 1:30 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    రాజధాని అమరావతి నిర్మాణాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. వచ్చే మూడేళ్లలోపు పూర్తి చేస్తామనే ధీమాను వ్యక్తం చేస్తోంది. అయితే అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి…. రాజధాని పనులను వేగవంతం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే మరింత భూమిని కూడా సేకరించాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకు అన్ని అనుమతులు రాగా…. నేటి నుంచి రెండో విడత భూసేకరణ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.

    అమరావతిలో రెండో విడత భూ సమీకరణ
    అమరావతిలో రెండో విడత భూ సమీకరణ

    అమరావతిలో 2వ విడత భూసేకరణ - 8 ముఖ్యమైన అంశాలు:

    • రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణం కోసం ఇప్పటికే ఏపీ ప్రభుత్వం భూమిని సేకరించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే రెండో విడత భూసేకరణ ప్రక్రియను జనవరి 7వ తేదీన ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది.
    • తుళ్లూరు మండలం వడ్డమానులో రెండో విడత భూ సమీకరణ ప్రక్రియను రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ ప్రారంభించారు.
    • ప్రస్తుతం అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో ల్యాండ్ పూలింగ్ చేసిన 34వేల ఎకరాల భూమిలో అభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. 4026 అధికారుల భవనాల నిర్మాణంలో వేగం పుంజుకుంది.
    • 5 అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టవర్స్, అసెంబ్లీ, హైకోర్టు పనులు నిర్ణయించుకున్న గడువులోపు పూర్తి చేసే దిశగా ఏసీఆర్డీఏ అడుగులు వేస్తోంది.
    • రైల్వే ట్రాక్, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్, స్పోర్ట్స్ సిటీల నిర్మాణం కోసం 7 గ్రామాల్లో దశలవారీగా రెండో విడత ల్యాండ్ పూలింగ్ చేస్తారు. ల్యాండ్ పూలింగ్ ప్రక్రియ అనంతరం ఆ ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పనులు ప్రారంభిస్తారు. వీటిలో ముఖ్యంగా రెండు వరుసల రహదారులు, అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్, వాటర్ లైన్స్ తదితర ఏర్పాట్లు చేస్తారు.
    • వడ్డమాను, హరిచంద్రాపురం, పెద్దపరిమి గ్రామాల పరిధిలోని 9097 .56 ఎకరాల పట్టాభూమి, 7.01ఎకరాల అసైన్డ్ భూమి, అదేవిధంగా పల్నాడు జిల్లాలోని నాలుగు గ్రామాల్లో మొత్తం 7465 ఎకరాలు పట్టా భూమి, 97 ఎకరాల అసైన్డ్ మొత్తంగా 16,666.57 ఎకరాలు ల్యాండ్ పూలింగ్ చేస్తారు.
    • రైతులకు ఇచ్చే ప్లాట్లు, మౌలిక వసతుల కల్పన తదుపరి మిగిలిన 2500 ఎకరాల భూమిలో స్పోర్ట్స్ సిటీ, రైల్వే ట్రాక్, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కు వినియోగిస్తారు.
    • ప్రస్తుతం వైకుంఠపురం, పెద్దమద్దూరు, యండ్రాయి, కర్లపూడి గ్రామాల్లో నోటిపికేషన్ ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ నాలుగు గ్రామాల్లో 9500 ఎకరాల్లో రెవెన్యూ ల్యాండ్ ఉంది. రైతులకు చెందిన భూమి 7500 ఎకరాలు ఉంది.
