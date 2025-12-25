Edit Profile
    రాజధాని నిర్మాణంలో మరో కీలక ఘట్టం - హైకోర్టు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం

    రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలో కీలక ఘట్టం చోటు చేసుకుది. హైకోర్టు నిర్మాణానికి రాఫ్ట్ ఫౌండేషన్ పనులను పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ  ప్రారంభించిారు.8వ అంతస్తులో ప్రధాన న్యాయమూర్తి కోర్టు ఉండనుంది.

    Published on: Dec 25, 2025 9:25 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    రాజధాని నిర్మాణంలో మరో కీలక ఘట్టం చోటు చేసుకుంది. హైకోర్టు నిర్మాణానికి రాఫ్ట్ ఫౌండేషన్ పనులను మంత్రి నారాయణ ప్రారంభించారు. ప్రత్యేక పూజల తర్వాత నిర్మాణ సంస్థ ప్రతినిధులతో కలిసి పనులు ప్రారంభించారు. బీ ప్లస్ జీ ప్లస్ 3 అంతస్తుల్లో ఐకానిక్ భవనంగా హైకోర్టు నిర్మాణం జరగనుంది.

    మొత్తం 7 భవనాలు - మంత్రి నారాయణ

    ఈ సందర్భంగా ఏపీ పురపాలకశాఖ మంత్రి నారాయణ మాట్లాడారు. అమరావతి నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. మొత్తం 7 భవనాలను ఐకానిక్ భవనాలుగా నిర్మిస్తున్నామని వివరించారు.

    "నార్మన్ ఫోస్టర్స్ అండ్ పార్టనర్స్ ఇచ్చిన డిజైన్ తో ఈరోజు హై కోర్టు పనులు ప్రారంభించాం. మొత్తం 21 లక్షల చ. అ విస్తీర్ణంలో 52 కోర్టు హాల్స్ తో హైకోర్టు నిర్మాణం జరుగుతుంది. 2,4,6 వ అంతస్తుల్లో కోర్టు హాళ్లు ఉంటాయి. 8వ అంతస్తులో ప్రధాన న్యాయమూర్తి కోర్టు ఉంటుంది" అని పురపాలకశాఖ మంత్రి నారాయణ వివరించారు.

    మొత్తం 45000 టన్నుల స్టీల్ ను భవనానికి వాడుతున్నామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. 2027 చివరికి హై కోర్టు నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని చెప్పారు. గత ప్రభుత్వం చేసిన అవకతవకల వల్ల అమరావతి పనులు ఆలస్యం అయ్యాయని విమర్శించారు.

