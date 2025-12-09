Edit Profile
    రెండు కార్లు ఢీ.. ముగ్గురు మృతి.., మరో ఘటనలో పాఠశాల బస్సు బోల్తా

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఓ రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మరణించారు. మరో ఘటనలో పాఠశాల బస్సు బోల్తా పడింది. దీంతో పది మంది విద్యార్థులకు గాయాలు అయ్యాయి.

    Published on: Dec 09, 2025 12:38 PM IST
    By Anand Sai
    చిత్తూరు జిల్లా నగరి మండలంలో మంగళవారం ఉదయం రెండు కార్లు ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందగా, మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. తాడుకుపేట సమీపంలో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఒక వాహనం తిరుచానూరు నుండి తిరుత్తణికి వెళుతుంది. మరొకటి చెన్నై నుండి తిరుమలకు వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. మృతులు తిరుచానూరుకు చెందిన శంకర్, సంతానం, చెన్నైకి చెందిన అరుణ్‌గా గుర్తించారు.

    రోడ్డు ప్రమాదం
    రోడ్డు ప్రమాదం

    తిరుచానూరులోని పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో శంకర్, సంతానం పోటు(వంటగది) కార్మికులుగా పనిచేస్తున్నట్లు అధికారులు నిర్ధారించారు. గాయపడిన ముగ్గురు వ్యక్తులు తమిళనాడుకు చెందినవారని తెలిసింది. పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం నగరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

    పాఠశాల బస్సు బోల్తా

    తూర్పు గోదావరి జిల్లా పెరవలి మండలం తీపర్రు ఏటిగట్టు మలుపు వద్ద పాఠశాల బస్సు బోల్తా పడింది. తాటిపర్రులోని జ్యోతి స్కూల్‌కు చెందిన 25 మంది విద్యార్థులు బస్సులో వెళ్తున్నారు. బస్సు అదుపుతప్పడంతో ఒక్కసారిగా బోల్తా పడింది. పాఠశాల సమయానికి విద్యార్థులను వేగంగా తీసుకెళ్తున్న బస్సు బోల్తా కొట్టింది. అకస్మాత్తుగా బ్రేకులు విఫలం అవ్వడమే కారణంగా తెలిసింది. లోపల ఉన్న విద్యార్థులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు.

    ఈ ఘటన కారణంగా ఒక్కసారిగా స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే సంఘటన స్థలానికి స్థానికులు వచ్చారు. సహాయక చర్యలు చేపట్టి విద్యార్థులను సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. ఈ ఘటనలో పది మంది విద్యార్థులకు గాయాలు అయ్యాయి. స్వల్ప గాయాలతో విద్యార్థులు బయటపడ్డారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై ఆరా తీస్తున్నారు. బస్సు బ్రేకులు ఫెయిల్ అవ్వడానికి నిర్వహణ లోపమే కారణా అని కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తు్న్నారు. ఈ ఘటనతో తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. పిల్లలు ప్రయాణించే వాహనాల భద్రత విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.

