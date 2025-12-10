డిసెంబర్ 11 నుంచి 15 వరకు భవానీ దీక్ష విరమణ.. ఇంద్రకీలాద్రికి భారీగా భక్తులు
విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో డిసెంబరు 11 నుంచి 15 వరకు భవానీ దీక్షా మాల విరమణ ఉండనుంది. ఈ కార్యక్రమాలను పురస్కరించుకుని పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు.
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన దుర్గమ్మ సన్నిధిలో భవానీలు గురువారం అంటే డిసెంబర్ 11వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 15వ తేదీ వరకు దీక్షను విరమించనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి భవానీ భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారని నగర పోలీసు కమిషనర్ ఎస్.వి.రాజశేఖర్ బాబు తెలిపారు. భద్రతను కోసం, అవాంఛనీయ సంఘటనలను నివారించడానికి, సజావుగా దర్శనం, కదలికను సులభతరం చేయడానికి సమగ్ర బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు.
ఐదు రోజులుపాటు కొనసాగనున్న భవానీ దీక్ష విరమణకు సుమారు 7 లక్షల మంది వస్తారని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇరుముడి సమర్పించేందుకు మూడు హోమ గుండాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రత్యేక క్యూలైన్లు, వెయిటింగ్ హాల్స్, అదనపు పార్కింగ్తోపాటుగా 19 ప్రసాదం కౌంటర్లు ఏర్పాటు అయ్యాయి.
భద్రతా ప్రణాళికను 12 భాగాలు, 71 సెక్టార్లుగా విభజించారు. 4,129 మంది పోలీసు అధికారులు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసు కమిషనరేట్, ఇతర జిల్లాల నుండి సిబ్బందిని మోహరించారు. బయటి జిల్లాల నుండి వచ్చే సిబ్బందికి వసతి ఏర్పాటు చేశారు.
బుధవారం తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో సమన్వయ, బ్రీఫింగ్ సమావేశం జరిగింది. ఇక్కడ భద్రతా ప్రోటోకాల్లు, శాఖాపరమైన మార్గదర్శకాలు, జనసమూహ నిర్వహణ చర్యలపై డిప్యూటెడ్ అధికారులకు సూచనలు ఇచ్చారు. గిరిప్రదక్షిణ మార్గం, హోల్డింగ్ ప్రాంతాలు, స్నాన ఘాట్లు, పార్కింగ్ జోన్లు, ఇతర సున్నితమైన ప్రదేశాల గురించి అధికారులకు వివరించడానికి డ్రోన్ ఫుటేజ్ను ఉపయోగించారు.
భక్తుల పట్ల మర్యాదగా, సానుభూతితో ఉండాలని, ఎటువంటి అసౌకర్యానికి గురికాకుండా చూసుకోవాలని, మతపరమైన భావాలను గౌరవించాలని ఎస్పీ రాజశేఖర్ బాబు అధికారులకు సూచించారు. జనసమూహ ప్రవాహాన్ని నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని, సిబ్బందిని అప్రమత్తంగా ఉంచాలని, సీనియర్ అధికారులకు వెంటనే సమాచారాన్ని అందించాలని ఆదేశించారు. ట్రాఫిక్ రద్దీని నివారించడం, వాహనాలు, పాదచారుల సజావుగా కదలికపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలన్నారు.
గర్భగుడి పరిసరాలు, కొండ దిగువ ప్రాంతాలు, క్యూ లైన్లు, దీక్ష విరమణ పాయింట్లు, హోమగుండాలు, ప్రసాదం కౌంటర్లు, కనక దుర్గా నగర్, విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్, పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్ వంటి కీలక ప్రదేశాలలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. జేబు దొంగతనం, గొలుసు దొంగతనాలను అరికట్టడానికి ప్రత్యేక నేర బృందాలను నియమించారు.