రాజమండ్రి జైలుకు అంబటి రాంబాబు.. 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్
మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు అంబటి రాంబాబుకు కోర్టు 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించింది. పోలీసులు ఆయనను ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఆలస్యంగా కోర్టులో హాజరుపరిచారు.
ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో వైసీపీ సీనియర్ నాయకుడు అంబటి రాంబాబుకు గుంటూరు ప్రత్యేక జూనియర్ సివిల్ న్యాయస్థానం 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. అంబటి రాంబాబుకు BNSS సెక్షన్ 35 (CrPC 41A) కింద నోటీసులు అందజేయాలని, అతనిపై నమోదైన మరో కేసుకు సంబంధించి దర్యాప్తు చేయాలని కోర్టు పోలీసులను ఆదేశించింది.
ముఖ్యమంత్రిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు అంబటి రాంబాబును శనివారం రాత్రి గుంటూరులో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆయనను అదుపులోకి తీసుకుని నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్లో వాంగ్మూలాలు నమోదు చేశారు. కోర్టు ముందు హాజరుపరిచే ముందు, వైద్య పరీక్షల కోసం గుంటూరు జీజీహెచ్కు తీసుకెళ్లారు.
కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు పోలీసులు తనను శారీరకంగా వేధించారని న్యాయమూర్తి ముందు హాజరుపరిచినప్పుడు అంబటి చెప్పినట్టుగా తెలుస్తోంది. రాత్రి వేళల్లో తనపై దుర్భాషలాడుతున్నారని, చట్టపరమైన సహాయం, పోలీసు స్టేషన్లో తనను కలవడానికి వచ్చేవారికి అనుమతి నిరాకరించారని రాంబాబు కోర్టులో తన బాధను వ్యక్తం చేశారని సమాచారం.
నల్లపాడు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వంశీ, మరో ఇద్దరు ఇన్స్పెక్టర్లతో కలిసి తనను శారీరకంగా వేధించారని అంబటి ఆరోపించారు. అధికారులు తన కాళ్లను బలవంతంగా విడదీసి బాధపెట్టారని, ఫలితంగా తన కాళ్లలో తీవ్రమైన నొప్పి వచ్చిందని రాంబాబు కోర్టుకు తెలిపినట్టుగా తెలుస్తోంది. తనపై జరిగిన దాడికి సంబంధించి ఫిర్యాదు చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, పోలీసులు దానిని నమోదు చేయడానికి నిరాకరించారని న్యాయమూర్తికి చెప్పారు.
రాంబాబు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 16 క్రిమినల్ కేసులను ఎదుర్కొంటున్నాడని, సమాజంలో అశాంతి సృష్టించాలనే ఉద్దేశంతో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నాడని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ తన వాదనలు వినిపించారు. వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి అతన్ని రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు పంపారు.