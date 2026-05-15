    యూనివర్సిటీల్లో 1,523 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్.. మే 18 నుంచి దరఖాస్తులు!

    నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. విశ్వవిద్యాలయాల్లో 1,523 బోధనా సిబ్బంది పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

    Published on: May 15, 2026 2:34 PM IST
    By Anand Sai
    రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్యను బలోపేతం చేసే ప్రయత్నాలలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 19 విశ్వవిద్యాలయాల్లో 1,523 బోధనా సిబ్బంది పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. శుక్రవారం (మే 15, 2026) ఉన్నత విద్యా శాఖ ప్రకటించిన ఈ నియామక ప్రక్రియలో ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్లు, లెక్చరర్ల పోస్టులు ఉన్నాయి.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, 1,244 పోస్టులు రెగ్యులర్ ఖాళీలు కాగా, 279 పోస్టులు షెడ్యూల్డ్ కులాలు (ఎస్సీలు), షెడ్యూల్డ్ తెగలు (ఎస్టీలు), వెనుకబడిన తరగతుల (బీసీలు) బ్యాక్‌లాగ్ పోస్టులు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలలో మంజూరైన 4,343 బోధనా పోస్టులకు గాను ప్రస్తుతం 972 మాత్రమే భర్తీ అయ్యాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో చేపట్టిన అతిపెద్ద అధ్యాపక నియామక కార్యక్రమం ఇదేనని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

    ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో అత్యధికంగా 246 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో 125, శ్రీ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయంలో 103, ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో 82 ప్రధాన ఖాళీలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని క్యాంపస్‌లలో రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీస్‌లో 311 పోస్టులు ఉన్నాయి.

    రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారిగా అన్ని విశ్వవిద్యాలయ నియామకాల కోసం ఒకే ఉమ్మడి నియామక పోర్టల్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా మే 18, 2026 నుండి ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. దరఖాస్తులను సమర్పించడానికి చివరి తేదీ జూన్ 8, 2026గా నిర్ణయించారు. ఈ పోర్టల్ ద్వారా అభ్యర్థులు ఒకే దరఖాస్తు ప్రక్రియ ద్వారా పలు విశ్వవిద్యాలయాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు ఎక్కువగా ఉండటం యువ అభ్యర్థులకు కలిసి వచ్చే విషయం. ప్రభుత్వం త్వరితగతిన నియామకాలు పూర్తి చేసి, విశ్వవిద్యాలయాలను బలపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్క్రీనింగ్ పరీక్ష, రాత పరీక్ష, విద్యా మరియు పరిశోధన అర్హతలు, ఇంటర్వ్యూల ఆధారంగా తుది ఎంపిక జరుగుతుంది.

    రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీకి కూడా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత కల్పించింది. అర్హత గల బోధనా సర్వీసు సంవత్సరాల ఆధారంగా అదనపు మార్కులు, రాతపరీక్ష వెయిటేజ్ ఇస్తారు. ప్రభుత్వ విధానం ప్రకారం మహిళలు, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికులు, ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులకు కూడా రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తారు.

    2023లో జారీ చేసిన మునుపటి నియామక ప్రకటనలను ఉపసంహరించుకున్నట్లు, గతంలో దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అయితే గతంలో దరఖాస్తు చేసుకున్న వారి ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి ఫీజు సర్దుబాటు, వాపసు నిబంధనలను ప్రవేశపెట్టారు. మొత్తం నియామక ప్రక్రియ మూడు నుంచి ఆరు నెలల్లోగా పూర్తి కావచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Andhra Pradesh/యూనివర్సిటీల్లో 1,523 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్.. మే 18 నుంచి దరఖాస్తులు!
