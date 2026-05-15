యూనివర్సిటీల్లో 1,523 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్.. మే 18 నుంచి దరఖాస్తులు!
నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. విశ్వవిద్యాలయాల్లో 1,523 బోధనా సిబ్బంది పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్యను బలోపేతం చేసే ప్రయత్నాలలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 19 విశ్వవిద్యాలయాల్లో 1,523 బోధనా సిబ్బంది పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. శుక్రవారం (మే 15, 2026) ఉన్నత విద్యా శాఖ ప్రకటించిన ఈ నియామక ప్రక్రియలో ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్లు, లెక్చరర్ల పోస్టులు ఉన్నాయి.
నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, 1,244 పోస్టులు రెగ్యులర్ ఖాళీలు కాగా, 279 పోస్టులు షెడ్యూల్డ్ కులాలు (ఎస్సీలు), షెడ్యూల్డ్ తెగలు (ఎస్టీలు), వెనుకబడిన తరగతుల (బీసీలు) బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలలో మంజూరైన 4,343 బోధనా పోస్టులకు గాను ప్రస్తుతం 972 మాత్రమే భర్తీ అయ్యాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో చేపట్టిన అతిపెద్ద అధ్యాపక నియామక కార్యక్రమం ఇదేనని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో అత్యధికంగా 246 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో 125, శ్రీ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయంలో 103, ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో 82 ప్రధాన ఖాళీలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని క్యాంపస్లలో రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీస్లో 311 పోస్టులు ఉన్నాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారిగా అన్ని విశ్వవిద్యాలయ నియామకాల కోసం ఒకే ఉమ్మడి నియామక పోర్టల్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా మే 18, 2026 నుండి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. దరఖాస్తులను సమర్పించడానికి చివరి తేదీ జూన్ 8, 2026గా నిర్ణయించారు. ఈ పోర్టల్ ద్వారా అభ్యర్థులు ఒకే దరఖాస్తు ప్రక్రియ ద్వారా పలు విశ్వవిద్యాలయాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు ఎక్కువగా ఉండటం యువ అభ్యర్థులకు కలిసి వచ్చే విషయం. ప్రభుత్వం త్వరితగతిన నియామకాలు పూర్తి చేసి, విశ్వవిద్యాలయాలను బలపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్క్రీనింగ్ పరీక్ష, రాత పరీక్ష, విద్యా మరియు పరిశోధన అర్హతలు, ఇంటర్వ్యూల ఆధారంగా తుది ఎంపిక జరుగుతుంది.
రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీకి కూడా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత కల్పించింది. అర్హత గల బోధనా సర్వీసు సంవత్సరాల ఆధారంగా అదనపు మార్కులు, రాతపరీక్ష వెయిటేజ్ ఇస్తారు. ప్రభుత్వ విధానం ప్రకారం మహిళలు, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికులు, ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులకు కూడా రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తారు.
2023లో జారీ చేసిన మునుపటి నియామక ప్రకటనలను ఉపసంహరించుకున్నట్లు, గతంలో దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అయితే గతంలో దరఖాస్తు చేసుకున్న వారి ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి ఫీజు సర్దుబాటు, వాపసు నిబంధనలను ప్రవేశపెట్టారు. మొత్తం నియామక ప్రక్రియ మూడు నుంచి ఆరు నెలల్లోగా పూర్తి కావచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
