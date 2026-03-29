Vizag Fire Accident : స్క్రాప్ దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదం.. భారీగా ఆస్తి నష్టం!
Vizag Fire Accident : విశాఖలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. స్క్రాప్ షాప్ గోడౌన్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. మంటలు ఎగిసి పడ్డాయి.
విశాఖపట్నంలోని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న ఒక స్క్రాప్ దుకాణం గోడౌన్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఈ మంటలు చెలరేగి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నామని, అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు పేర్కొన్నారు. టౌన్ కొత్త రోడ్డులో ఉన్న స్క్రాప్ దుకాణంలో మొదలైన మంటలు క్షణాల్లోనే చుట్టుపక్కల ఉన్న పలు దుకాణాలకు వ్యాపించాయి.
సుమారు రెండు గంటల పాటు ఈ మంటలు చెలరేగాయి. ఆరు అగ్నిమాపక వాహనాల సహాయంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించి, చెలరేగుతున్న మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు.
ఈ అగ్నిప్రమాదం షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా సంభవించి ఉండవచ్చని స్థానికులు అన్నారు. ఈ ఘటనలో ఎటువంటి గాయాలు లేదా ప్రాణనష్టం సంభవించలేదని స్పష్టం చేశారు. 'ఇలా అగ్నిప్రమాదం సంభవించడం ఇది రెండోసారి. దీనికి షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణం కావచ్చు లేదా మరేదైనా కారణం ఉండవచ్చు. మాకు విషయం తెలియగానే, మేం అగ్నిమాపక అధికారులకు సమాచారం అందించాం. సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనడానికి ప్రజలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. ప్రస్తుతం మంటలు దాదాపు అదుపులోకి వచ్చాయి. ఎటువంటి గాయాలు లేవు, ప్రాణనష్టం లేదు, అక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగలేదు.' అని స్థానికుడు ఒకరు తెలిపారు.
అగ్నిప్రమాద ఘటనతో భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని అధికారులు ధృవీకరించారు. స్క్రాప్ షాపులో భారీ పరిమాణంలో చెక్క సామాగ్రి, వ్యర్థ నూనె నిల్వ ఉండటం వల్ల మంటలను అదుపు చేయడం కష్టంగా మారింది. అయినప్పటికీ, అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ శాఖలకు చెందిన సిబ్బంది ఘటనా స్థలంలోనే ఉండి.. మంటలను ఆర్పేందుకు ముమ్మరంగా కృషి చేశారు.
విషయం తెలిసిన వెంటనే.. నాలుగు అగ్నిమాపక వాహనాలను ఘటనా స్థలానికి పంపామని అగ్నిమాపక అధికారి సత్యనారాయణ అన్నారు. ఆ తర్వాత మరో మూడు వాహనాలను కూడా పంపామన్నారు. వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నామని తెలిపారు. దాదాపు మంటలు పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చాయన్నారు.
