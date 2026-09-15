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ఏపీ నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వయోపరిమితి పెంపు!

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు చెప్పింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల్లో గరిష్ట వయోపరిమితిని  పెంచుతూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.

Published on: Sep 15, 2026, 09:30:03 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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నిరుద్యోగులకు ఊరటనిచ్చేలా ఏపీ ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. వివిధ రకాల రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి గరిష్ట వయోపరిమితిని మరో రెండేళ్ల పాటు పెంచుతూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. సరైన సమయంలో నోటిఫికేషన్లు రాక, ఉద్యోగ అవకాశాలు కోల్పోయి ఏజ్ బార్ సమస్యతో తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్న వేలాది మంది నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ఈ నిర్ణయం పెద్ద ఉపశమనం కలిగించనుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

గరిష్ట వయోపరిమితి పెంపు…

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ కొత్త నిర్ణయంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (APPSC) తో పాటు ఇతర ప్రభుత్వ నియామక సంస్థల ద్వారా చేపట్టే ఉద్యోగ ప్రకటనలకు అర్హత పరిధి విస్తరించింది. సవరించిన నిబంధనల ప్రకారం.. యూనిఫామ్ పోస్టులు మినహా మిగిలిన అన్ని రకాల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థుల గరిష్ట వయోపరిమితిని 42 ఏళ్ల నుంచి 44 ఏళ్లకు పెంచారు.

సుదీర్ఘ కాలంగా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగులకు ఈ రెండేళ్ల వయోపరిమితి సడలింపు చాలా ఊరటనివ్వనుంది. ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీల భర్తీ ప్రక్రియ వేగవంతం కానున్న నేపథ్యంలో, వయోపరిమితి పెంపుతో మరింత ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు రాబోయే నోటిఫికేషన్లకు పోటీపడే అవకాశం లభించింది. ఏళ్ల తరబడి కష్టపడి చదువుతున్న అభ్యర్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ఈ సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంది.

మరోవైపు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన జాబ్‌ క్యాలెండర్‌లో భాగంగా ఉద్యోగాల భర్తీకి సర్కార్ కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ మేరకు ఏపీపీఎస్సీ ప్రాథమిక (షార్ట్‌) నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేయనుంది. దీనిలో పోస్టులు, దరఖాస్తుల స్వీకరణ, పరీక్షల షెడ్యూల్‌ ఉంటాయి. అక్టోబరు మొదటి వారంలో విడుదల చేసే పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్‌లో సిలబస్, రిజర్వేషన్‌ రోస్టర్‌ తదితర వివరాలు వెల్లడిస్తారు.

కొత్తగా చదువు పూర్తి చేసినవారు వన్‌ టైం రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవడం, అదనపు అర్హతలు సాధించినవారు అప్‌డేట్‌ చేసుకోవచ్చు. గ్రూప్‌-1 పోస్టుల జాబితాకు సవరణలు చేస్తూ సాధారణ పరిపాలన శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో సాంకేతిక సమస్యలు దాదాపు తొలగినట్లే. కొత్తగా మూడు పోస్టులను గ్రూప్‌-1లో చేర్చగా.. మరికొన్ని పోస్టుల్లో మార్పులు చేశారు.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/ఏపీ నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వయోపరిమితి పెంపు!
Home/Andhra Pradesh/ఏపీ నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వయోపరిమితి పెంపు!
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