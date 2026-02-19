ఆంధ్రప్రదేశ్లో దేశంలోనే అతిపెద్ద బ్యాటరీ గిగాఫ్యాక్టరీ.. రూ.8,175 కోట్ల పెట్టుబడి!
ఆంధ్రప్రదేశ్లో దేశంలోనే అతిపెద్ద బ్యాటరీ గిగాఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు కానుంది. వారీ ఎనర్జీస్ భారీ పెట్టుబడితో దీనిని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
భారతదేశంలోని క్లీన్ ఎనర్జీ తయారీ రంగానికి పెద్ద ప్రోత్సాహకం దక్కనుంది. రూ.8,175 కోట్ల పెట్టుబడితో అనకాపల్లిలోని రాంబిల్లిలో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ గిగాఫ్యాక్టరీని స్థాపించడానికి వారీ ఎనర్జీస్ కట్టుబడి ఉంది. అధికారిక సమాచారం ప్రకారం ఇది 16 GWh సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సెల్ తయారీ, బ్యాటరీ ప్యాక్లు, బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్లతో సహా పూర్తి బ్యాటరీలకు సంబంధించిన విషయాలను ఈ ఫ్యాక్టరీ కవర్ చేస్తుంది.
ఈ ప్రాజెక్టుకు రాష్ట్ర పెట్టుబడి ప్రమోషన్ బోర్డు(SIPB) నుండి సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం లభించింది. పెట్టుబడిని స్వాగతిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్ర క్లీన్-ఎనర్జీ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుందన్నారు.
ఇది భారతదేశంలో అతిపెద్ద బ్యాటరీ తయారీ కర్మాగారం, దేశీయ తయారీని బలోపేతం చేస్తూ దిగుమతి ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విద్యుత్ ఉత్పత్తి, పరికరాల తయారీ, ఇంధన నిల్వ అంతటా పూర్తిగా ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్-ఎనర్జీ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించాలనే దార్శనికతకు అనుగుణంగా ఉంటుందని లోకేశ్ అన్నారు.
'రాష్ట్ర ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పటికే పునరుత్పాదక విద్యుత్, సోలార్ తయారీలో ప్రధాన పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది. అధునాతన ఇంధన నిల్వలో వారీ గిగాఫ్యాక్టరీ భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడుతుంది. పునరుత్పాదక ఇంధన విస్తరణ, విద్యుత్ చలనశీలత, గ్రిడ్ స్థిరత్వానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి పెద్ద ఎత్తున బ్యాటరీ తయారీ అవసరం.' అని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు.
ఉత్పత్తి, పరికరాల తయారీ, ఇంధన నిల్వ అంతటా పూర్తిగా ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్-ఎనర్జీ ఎకోసిస్టమ్ను నిర్మించాలనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విజన్కు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనుగుణంగా ఉంది. రాష్ట్ర ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పటికే పునరుత్పాదక శక్తి, సౌర తయారీలో పెద్ద పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది.
వారీ గిగాఫ్యాక్టరీ నెక్ట్స్ జనరేషన్ ఇంధన పరిశ్రమలకు కేంద్రంగా రాష్ట్రం స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. భారతదేశ స్థిరమైన భవిష్యత్తును శక్తివంతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నిబద్ధతను బలపరుస్తుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.