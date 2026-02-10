Edit Profile
    ఏపీఎస్ఆర్టీసీలోకి 1,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కొనుగోలు.. కరెంట్ బిల్లులపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

    విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు ఉండదని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ట్రూ-డౌన్ ఛార్జీల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను నేరుగా వినియోగదారులకు బదిలీ చేస్తామని ప్రకటించారు.

    Published on: Feb 10, 2026 10:10 AM IST
    By Anand Sai
    విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు ఉండదని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయాన్ని యూనిట్‌కు రూ.3.90కి తగ్గించాలన్నారు. ట్రూడౌన్‌ ఫలితాలు ప్రజలకే అందేలా చూడాలని చెప్పారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో నికర-సున్నా ఉద్గార విధానాన్ని అవలంబించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గతంలో విద్యుత్ కొరతను ఎదుర్కొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్.. ఇప్పుడు విద్యుత్ మిగులు స్థితిని సాధించే దిశగా క్రమంగా ముందుకు సాగుతోందని అన్నారు.

    విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు ఉండదు : చంద్రబాబు
    విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు ఉండదు : చంద్రబాబు

    'వేగవంతమైన సోలార్ రూఫ్‌టాప్ ప్రాజెక్టులు, పవన శక్తి, పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టులు, PM-KUSUM పథకాలు ప్రస్తుత అవసరం. కనీసం 1,000 ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మారుస్తారు. ఇటీవల కుప్పంలో 5,000 కంటే ఎక్కువ ఈ-సైకిళ్లను పంపిణీ జరిగింది.' అని చంద్రబాబు అన్నారు.

    ప్రజారోగ్య అవగాహనను సీఎం చంద్రబాబు నొక్కి చెప్పారు. సాధారణ డెలివరీలను పెంచడానికి, అనవసరమైన సిజేరియన్ విధానాన్ని తగ్గించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. వచ్చే ఏడాది ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఎయిడ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా ప్రకటిస్తామని ప్రకటించారు. సంక్షేమ సేవలను సమర్థవంతంగా అందించడానికి ఫ్యామిలీ కార్డ్ బెనిఫిట్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా జూన్ నాటికి సమగ్ర ఫ్యామిలీ కార్డ్ జారీ చేస్తామని, మార్చి నాటికి పాపులేషన్ మేనేజ్‌మెంట్ పాలసీ తీసుకురావాలని ఆదేశించారు.

    ప్రస్తుతం 220 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఉద్యానవన ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేస్తున్న రాయలసీమను 400 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల లక్ష్యంతో ప్రధాన కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. కేంద్ర నిధులు, ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు. ఇచ్చాపురం నుండి నెల్లూరు వరకు నాలుగు లేన్ల రైల్వే లైన్, స్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్టు పురోగతి కోసం ప్రణాళికలను ప్రకటిస్తూ ఈ విషయం అన్నారు.

    చిన్న రైస్ మిల్లును ఏర్పాటు చేయడానికి 30 కంటే ఎక్కువ అనుమతులు అవసరమని, ఇది స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు.

    అగ్నిమాపక సేవలు, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అటవీ మరియు పాఠశాల విద్య వంటి విభాగాలలో నియమాలను సరళీకరించాలని, ముఖ్యంగా ఇసుక, మైనింగ్ సంబంధిత అనుమతుల కోసం సింగిల్-విండో వ్యవస్థను స్వీకరించాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. అమరావతి నిర్మాణానికి నిరంతరాయంగా ఇసుక, కంకర సరఫరాను చూసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

    ఆర్థిక విషయాలలో రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ రూ.9,103 కోట్ల ఆదాయాన్ని నమోదు చేసిందని, 27 శాతం వృద్ధిని సాధించిందని చంద్రబాబు అన్నారు. కేంద్ర పథకం నిధులను వెంటనే వినియోగించుకోవాలని రూ.148 కోట్ల క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్ల కోసం కేవైసీని పూర్తి చేయాలని, SASCI కింద నిధులను త్వరగా విడుదల చేయాలని ఆదేశించారు. రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల ద్వారా రాష్ట్రం రూ.26,021 కోట్లు అందుకుంటుందని తెలిపారు.

