    రాశి ఫలాలు 09 ఫిబ్రవరి 2026: వాళ్ళు ప్రేమ జీవితంలో గొప్ప క్షణాలను చూస్తారు, ఆర్థిక లాభం!

    రాశి ఫలాలు 09 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 09 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 09, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఫిబ్రవరి 9, సోమవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. సోమవారం శివుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, సోమవారం శివుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవిత కష్టాలు తగ్గుతాయి.

    రాశి ఫలాలు 09 ఫిబ్రవరి 2026 (pinterest)
    రాశి ఫలాలు 09 ఫిబ్రవరి 2026 (pinterest)

    జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 9 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే, కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి ఫిబ్రవరి 9న ఎవరికి మేలు జరుగుతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారు మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి కార్యాలయంలో కొత్త పనిని చేపట్టండి. డబ్బుకు సంబంధించిన ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు. మీకు శుభవార్త వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. కొంతమంది మహిళలు ఆస్తిని వారసత్వంగా పొందుతారు.

    వృషభ రాశి

    నేడు కార్యాలయ పనిపై దృష్టి పెట్టండి. క్రమశిక్షణ మరియు శృంగారం ద్వారా మీ ప్రేమ జీవితాన్ని ఉత్తేజకరంగా ఉంచండి. ఈ రోజు మీ వృత్తి జీవితాన్ని ఉత్పాదకంగా ఉంచండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    మిథున రాశి

    నేడు ఈ రాశి వారు ఆఫీసు గాసిప్‌లకు దూరంగా ఉండండి. మీ ప్రేమ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. తెలివైన పెట్టుబడులకు ఈ రోజు మంచి రోజు అని కూడా భావిస్తారు.

    కర్కాటక రాశి

    మీరు ప్రేమతో కలిసి జీవించండి. ప్రేమ పరంగా అహంకారాన్ని దూరంగా ఉంచండి. భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించండి. వృత్తిపరమైన రిస్క్ తీసుకోవడానికి కూడా సుముఖత చూపుతారు. సంపద, ఆరోగ్యం రెండూ మంచి స్థితిలో ఉంటాయి.

    సింహ రాశి

    నేడు సింహ రాశి వారు కెరీర్‌లో చిన్న సమస్యలు చూస్తారు. మీరు ఉదయం ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలవవచ్చు. ఆఫీసు మరియు వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతుల్యతను పాటించండి.

    కన్యా రాశి

    నేడు మీకు సంపన్నంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. శృంగార విషయాలను శ్రద్ధగా పరిష్కరిస్తారు. అధికారిక సమస్యలను దృఢంగా పరిష్కరించండి. ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి.

    తులా రాశి

    సంబంధంలో సంతోషకరమైన క్షణాల కోసం చూడండి. ప్రేమ జీవితాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడాన్ని పరిగణించండి. ఆఫీసు జీవితంలో అహాన్ని దూరంగా ఉంచండి. ఈరోజు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.

    వృశ్చిక రాశి

    నేడు ఈ రాశి వారు శృంగారానికి సంబంధించిన సమస్యలకు ఆలస్యం చేయకుండా పరిష్కారాన్ని కనుగొనండి. వృత్తిపరమైన సవాళ్లు ఉండవచ్చు, కానీ మీరు వాటికి పరిష్కారాన్ని కనుగొంటారు. మంచి ఆరోగ్యంతో ఉన్నంత కాలం డబ్బును తెలివిగా నిర్వహించండి.

    ధనుస్సు రాశి

    సురక్షితమైన ఆర్థిక పెట్టుబడులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. టీమ్ మీటింగ్‌ల్లో తెలివిగా ఉండండి. ఆత్మవిశ్వాసంతో కొత్త ఆలోచనలను ముందుకు తీసుకెళ్లవచ్చు. నేడు అనేక వనరుల నుంచి డబ్బు అందుతుంది.

    మకర రాశి

    విద్యార్థులు పరీక్షలలో విజయం సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. ప్రేమ జీవితంలో గొప్ప క్షణాలను చూస్తారు. వృత్తిపరమైన సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. సురక్షితమైన ఆర్థిక పెట్టుబడులను పరిగణించండి.

    కుంభ రాశి

    మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. బాధాకరమైన క్షణాలు ఉండవచ్చు. సంబంధాల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఈ రోజును ఎంచుకోండి. మెరుగైన ఎదుగుదల కొరకు వృత్తిపరమైన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి.

    మీన రాశి

    నేడు డబ్బు వచ్చినప్పుడు సురక్షితమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోండి. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో తెలివిగా, సున్నితంగా ఉండండి. తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవు. ఆర్థిక సమృద్ధి కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

