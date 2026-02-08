Edit Profile
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రోజు ఎలా ఉంటుందో చూసుకున్నారా?

    రాశి ఫలాలు 08 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 08 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 08, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఫిబ్రవరి 8, ఆదివారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఆదివారం నాడు సూర్యుని ఆరాధించడం వల్ల ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 8న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 8న ఏ రాశులకు మేలు చేకూరుస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి:

    మిమ్మల్ని మీరు విశ్వసించండి. ఇతరుల ఆదేశాలను పాటించవద్దు. ఎవరైనా మీ శక్తిని పరీక్షించవచ్చు, కానీ అది మీ నిజమైన గుర్తింపును మార్చదు. మీరు మీ విశ్వాసానికి అనుగుణంగా జీవిస్తారు. ఇది మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఇది కాకుండా, కొన్ని సరిహద్దులను నిర్ణయించడం కూడా అవసరం కావచ్చు. సరిహద్దులను నిర్దేశించడం స్వార్థం కాదు, కానీ ఇది మీ జీవితాన్ని సమతుల్యంగా ఉంచే మార్గం.

    వృషభ రాశి:

    ఈరోజు వృషభ రాశి వారు శాంతిని పొందడానికి ఎవరి నుండి అనుమతి తీసుకోవలసిన అవసరం లేదు. మీకు ఎవరితోనైనా మంచి అనుభూతి లేకపోతే, వారి నుండి మీ దూరాన్ని ఉంచండి. పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు లేదా వాదించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మీ శక్తులను సరిగ్గా ఉపయోగించడానికి మరియు వాటిని సేవ్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

    ప్రశాంతంగా ఉండటం అంటే ప్రతిదీ నియంత్రించడం కాదని ఈ రోజు మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. ఏం జరిగిందో అంగీకరించడం, సమతుల్యంగా ఉండటం ముఖ్యమని తెలుసుకుంటారు. మీలోపల స్థిరత్వం బయటి సమస్యలతో పోరాడటానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

    మిథున రాశి:

    ఈరోజు అదనపు అనుభూతి చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు వెంటనే ప్రజలకు ప్రతిదీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు లేదా ప్రతిదానిలో పాల్గొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఈరోజు మిమ్మల్ని మీరు కాసేపు ఆపండి. మీ శక్తిని వృథా కాకుండా కాపాడుకోండి. తక్కువ మాట్లాడటం వల్ల మీకు మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది. సమస్యలు మీ ముఖ్యమైన పనికి ఆటంకం కలిగించవు. మిమ్మల్ని మీరు మొదటి స్థానంలో ఉంచండి.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈరోజు కుటుంబ సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం కోసం పోషణ పట్ల శ్రద్ధ పెట్టడం వల్ల శారీరక సౌలభ్యం పెరుగుతుంది. పెట్టుబడి ఆలోచన ఆర్థిక భద్రతను బలపరుస్తుంది. మీ నైపుణ్యాలు, అనుభవం ఆధారంగా ఉన్న ఉద్యోగాల్లో వృత్తిపరమైన అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. మనశ్శాంతిని అందిస్తుంది. ఆస్తి లేదా ఇంటికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు మానసికంగా ముఖ్యమైనవి. ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు కాకుండా క్రమశిక్షణను స్వయంగా నిర్వహించినప్పుడు చదువు, నేర్చుకోవడంలో విజయం మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    సింహ రాశి:

    ఈ రోజు శుభదినం. ఈరోజు మీరు మీ పాత పద్ధతులు, అలవాట్లను విడిచిపెడతారు. అయితే, ఈ విషయాలు మీ గుర్తింపును నిర్ణయించవు. చాలా ముఖ్యమైనదిగా అనిపించేవి ఇప్పుడు చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి. అయితే దానిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపకండి. ఒక చిన్న మార్పు కొత్త విషయాలకు మార్గం తెరుస్తుంది. మీరు నెమ్మదిగా పురోగతి పథంలో పయనిస్తారు. మీరు వెళ్తున్న మార్గం మీ పాత మార్గం కంటే మెరుగ్గా ఉంది.

    కన్య రాశి:

    ఈరోజు కన్య రాశి వారు తెలివైన వైపు తెరపైకి వస్తుంది. ఇతరులతో పాటు మీ పట్ల కూడా దయగా ఉండండి. మీరు మీ విజయాలన్నింటినీ సాధిస్తారు, కానీ ఒత్తిడికి గురికాకుండా. సున్నితమైన మరియు ప్రశాంతమైన రీతిలో మాట్లాడటం మీ ఆలోచనా విధానాన్ని రిఫ్రెష్ చేస్తుంది. మీ స్వంతంగా ఉండటానికి మీకు సహాయపడుతుంది. దయ బలహీనత కాదు; ప్రస్తుతం మీకు ఇది ఉత్తమ మార్గం.

    తులా రాశి:

    ఈరోజు మీకు మంచి విషయం ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే విషయం నుండి మీరు ఇకపై పారిపోరు. సాధారణంగా మీరు మీ భావోద్వేగాలను లోపల అణచివేస్తారు, కానీ ఇది సరైనది కాదు. ఏదైనా అంగీకరించడం అది మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేస్తుందని ఒప్పుకోవడం కొంచెం బాధిస్తుంది. కానీ సత్యాన్ని స్వీకరించడం ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. విషయాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

    వృశ్చిక రాశి:

    మీరు ప్రతిదీ పరిష్కరించాల్సిన అవసరం లేదు. అభివృద్ధి చెందడానికి సమయం ఇవ్వండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు, చెడు అలవాట్లు లేదా తప్పుడు కలలతో సంబంధం ఉన్న విషయాలను వదిలివేయడానికి ఇది సమయం. ఈరోజు మీకు స్పష్టత ఉంటుంది. మీకు కొత్త అవకాశాలు మరియు ఎదుగుదల దారి తెరుస్తుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారు మాట్లాడటానికి బదులుగా విషయాలను గమనించడం ద్వారా నేర్చుకునే అవకాశాన్ని పొందుతారు. మీ గురించి మాట్లాడే ఇతరుల మాటలను పట్టించుకోకండి. మీరు మౌనంగా ఉంటారు వారు ఏమి చేస్తున్నారో జాగ్రత్తగా గమనిస్తారు. మీరు అడగకుండానే సమాధానాన్ని కనుగొంటారు. నిశ్శబ్దం మీ ఆలోచనలను స్పష్టంగా చేస్తుంది. వాస్తవికతను చేరుకునేందుకు సహాయపడుతుంది.

    మకర రాశి:

    ఈరోజు మకర రాశి వారికి కోపం రావచ్చు, కానీ గొడవ పడటానికి బదులుగా మీరు ప్రశాంతతను ఎంచుకుంటారు. ప్రశాంతంగా ఉండటం బలహీనత కాదు, అవగాహన. మీ శక్తిని వృథా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి కొన్ని విషయాలకు స్పందించకుండా వదిలివేయడం మంచిది. మీరు నిశ్శబ్దాన్ని ఎంచుకున్నప్పుడు, మీరు మరింత బలంగా మారుతారు. మీ మానసిక సమతుల్యత శాంతియుతంగా ఉంటుంది. మీ శక్తి లేదా శ్రద్ధకు విలువలేని విషయాల నుంచి దూరంగా ఉండాలి.

    కుంభ రాశి:

    ఈరోజు ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా, మీరు నిజంగా ఏమి అనుభూతి చెందుతున్నారో చెప్పండి. అది పని అయినా లేదా వ్యక్తిగత విషయం అయినా, మీరు మీ నిజాన్ని వెల్లడిస్తారు. మీ సత్యాన్ని మాట్లాడటం ఉపశమనం ఇస్తుంది, భావోద్వేగ భారాన్ని తగ్గిస్తుంది, మనస్సుకు స్పష్టత, బలాన్ని ఇస్తుంది, అలాగే కొత్త అవకాశాలకు దారి తీస్తుంది.

    మీన రాశి:

    ఈ రోజు ఏమీ చేయకుండా ఉండేందుకు మీరే మీకు అనుమతి ఇస్తారు. ఎవరి సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన అవసరం లేదని భావిస్తారు. మానసికంగా మీరు వేరొకరి భారాన్ని మోయలేరు. కఠిన సమయాన్ని ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తికి మీరు మద్దతుగా ఉండవచ్చు, కానీ వారి సమస్యలను మీపై తీసుకోకుండా ప్రేమ చూపవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితానికి బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉందని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, సంబంధం మరింత బలపడుతుంది.

