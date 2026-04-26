AP Tourism : ఐదేళ్లలో 50,000 టూరిజం గదులను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్
AP Tourism : కేరళకు తీసిపోని ప్రకృతి సౌందర్యం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉందని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ అన్నారు. సరైన ప్రచారం, పక్కా ప్రణాళికతో ప్రపంచ పర్యాటక పటంలో మన రాష్ట్రాన్ని సగర్వంగా నిలబెట్టగలమన్నారు.
రాజమహేంద్రవరంలో పర్యాటక శాఖ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు మంత్రి కందుల దుర్గేశ్. గోదావరి పుష్కరాల నాటికి లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చే నేపథ్యంలో భక్తులు, పర్యాటకులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించే దిశగా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశాను. 21 ప్రధాన దేవాలయాల వద్ద ‘టెంట్ సిటీలు’ ఏర్పాటు చేసి, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వసతి సదుపాయాలు అందించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు.
పర్యాటక రంగంలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచేందుకు ‘హోమ్ స్టే’ సంస్కృతిని ప్రోత్సహిస్తున్నామని మంత్రి వెల్లడించారు. గ్రామీణ వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించాలని ఆశించే పర్యాటకులకు ఇది మంచి అవకాశం కాగా, స్థానిక ప్రజలకు ఉపాధి మార్గాలను కూడా విస్తరిస్తుందన్నారు. వచ్చే ఐదేళ్లలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50,000 గదుల నిర్మాణం లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నామని చెప్పారు. గోదావరి టూరిజం సర్క్యూట్ ద్వారా జాతీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నామన్నారు.
'వైజాగ్–అరకు మధ్య విజయవంతమైన కారవాన్ టూరిజం నమూనాను గోదావరి జిల్లాల్లో కూడా అమలు చేయనున్నాం. అలాగే కాకినాడ, ఉప్పాడ, పేరుపాలెం బీచ్లను ‘బ్లూ ఫ్లాగ్’ బీచ్ లుగా గుర్తింపు పొందేందుకు చర్యలు ప్రారంభించాం. పర్యాటక ప్రాజెక్టుల అమలు, నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటూ, సమయానికి పనులు పూర్తి అయ్యేలా పర్యవేక్షణ పెంచుతున్నాం.' అని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ చెప్పారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో రాష్ట్ర పర్యాటక రంగంలో వేగవంతమైన అభివృద్ధి సాధిస్తున్నామని మంత్రి పేర్కొన్నారు. పెట్టుబడిదారులకు పూర్తి సహకారం అందిస్తూ, అనుమతుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి, ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రపంచ స్థాయి పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు.
