    నీళ్లపై తెలంగాణ రాజకీయాలు చేయెుద్దు.. దేవాదులకు మేం అభ్యంతరం చెప్పలేదు : చంద్రబాబు

    నీటి విషయంలో రాజకీయాలు చేయవద్దని తెలంగాణనను కోరుతున్నానని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. దేవాదుల ప్రాజెక్టుకు మేం ఎప్పుడు అభ్యంతరం చెప్పలేదని, కావాలంటే మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లండని స్పష్టం చేశారు.

    Published on: Jan 07, 2026 5:35 PM IST
    By Anand Sai
    పోలవరం నిర్మాణ పనులను సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు సైట్ వద్ద అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇందులో మంత్రులు నిమ్మల రామానాయుడు, కొలుసు పార్ధసారధి, నాదెండ్ల మనోహర్, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, జలవనరుల శాఖ ఉన్నతాధికారులు, ఇంజనీర్లు పాల్గొన్నారు.

    సమీక్షలో చంద్రబాబు
    సమీక్షలో చంద్రబాబు

    ప్రాజెక్టులో 87 శాతం మేర సివిల్ పనులు పూర్తి అయ్యాయని... గడువులోగా మిగతా పనులు పూర్తి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టు నిర్వాసితుల పునరావాసం, ఆర్అండ్ఆర్ పనులపై పూర్తి స్థాయిలో ఫోకస్ పెట్టాలని చెప్పారు. పునరావాసం, ఆర్అండ్ఆర్ పనులపై యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందించుకుని పని చేయాలన్నారు. పోలవరం ఎడమ కాలువ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సూచించారు. కుడికాలువ ద్వారా కొల్లేరు ప్రాంతాలకు కూడా నీరు వెళ్లేలా ప్రణాళికలు చేయాలన్నారు. మే మొదటి వారంలో మళ్లీ పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల్ని తనిఖీ చేస్తానని వెల్లడించారు.

    అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. గోదావరి నదిలో పుష్కలంగా నీరు ఉందని, పోలవరం ప్రాజెక్టుకు అభ్యంతరం చెప్పడం సరికాదన్నారు. సముద్రంలో కలిసే నీటిని ఎవరైనా వాడుకోవచ్చని, నీటి విషయంలో రాజకీయాలు చేయవద్దని తెలంగాణనను కోరుతున్నానని చెప్పారు. రాజకీయ నాయకులు పోటీపడి మాట్లాడటం సరికాదన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలన్నారు.

    'తెలుగు జాతి అంతా ఒక్కటే. ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణి ఉండాలి. ఇద్దరి మధ్య విరోధాలు పెరిగి ఆనందించే పరిస్థితి రావొద్దు. భావోద్వేగాలతో ఆటలు ఆడటం మంచిది కాదు. ప్రజల కోసం రాజకీయాలు చేస్తే మంచిదే. ఆర్టీఎస్‌లో నీరు రాకుంటే.. జూరాల నుంచి తెచ్చి మహబూబ్‌నగర్‌కు ఇచ్చాం. దేవాదుల, కల్వకుర్తిని ప్రారంభించా. దేవాదులను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లండి. ఎవరు వద్దన్నారు? గోదావరి నదికి ఎగువన దేవాదుల ప్రాజెక్టు ఉంది. దేవాదుల నుంచి నీరు వస్తే పోలవరానికి వస్తాయి. కిందకు వచ్చే నీళ్లకు మీరు అభ్యంతరం చెబితే ఏమైనా అర్థం ఉందా?' అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు.

    అప్పుడు మంజీరాకు నీరు తీసుకెళ్లారని, స్వాగతించామని చంద్రబాబు అన్నారు. గోదావరి నదిలో పుష్కలంగా నీరు ఉందని, పూర్తి చేసుకోండని, దేవాదులకు మేం ఎప్పుడు అభ్యంతరం చెప్పలేదని స్పష్టం చేశారు. నీరు పొదుపు చేస్తే తెలంగాణకు కూడా లబ్ధి కలుగుతుందన్నారు చంద్రబాబు.

    'మిగిలిన నీటిని సాగర్, శ్రీశైలంలో నిల్వ చేస్తే తెలంగాణ కూడా వాడుకోవచ్చు. కృష్ణా నదిలో నీళ్లు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పైన ప్రాజెక్టులు కడితే కష్టం. కృష్ణా డెల్టాను కాపాడి గోదావరిని అనుసంధానం చేస్తే ఇబ్బంది రాదు. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల మీద చేసిన వ్యాఖ్యల్లో అర్థం లేదు. సముద్రంలోకి వెళ్లే నీటిని అడ్డుకుంటే లాభాలు ఉంటాయి, నష్టాలు ఉంటాయి.' అని చంద్రబాబు అన్నారు.

    వైసీపీ కారణంగానే పోలవరం పూర్తి కావడానికి ఆరేడు సంవత్సరాలు ఆలస్యమైందని చంద్రబాబు అన్నారు. భవిష్యత్తులో వచ్చే విపత్తులను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త డయాఫ్రం వాల్ కడుతున్నామన్నారు. ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ వరకు డయాఫ్రం వాల్ పూర్తి చేస్తామన్నారు. వైసీపీ పాలనలో జరిగిన అక్రమాలపై దర్యాప్తు జరుగుతోందన్నారు.

